Η Vodafone Ελλάδας έλαβε επτά σημαντικές πιστοποιήσεις ISO για το έτος 2025 από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για υπεύθυνη, ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία

Με τη φετινή ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η εταιρεία επιτυγχάνει 30 χρόνια συνεχών πιστοποιήσεων, με την πρώτη να έχει χορηγηθεί το 1996. Στο διάστημα αυτό, η Vodafone Ελλάδας απέδειξε την προσήλωσή της στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και στην υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για τη διασφάλιση της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας στην εργασία.

Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή πολιτική της εταιρείας να διαχειρίζεται συστηματικά κινδύνους και ευκαιρίες, να υιοθετεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, και να επενδύει στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών, από τους πελάτες και τους εργαζομένους, μέχρι την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για το 2025, η Vodafone Ελλάδας πιστοποιήθηκε στο παρακάτω Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης επτά διεθνών πρότυπων:

ISO 9001 – Διαχείριση Ποιότητας

– Διαχείριση Ποιότητας ISO 22301 – Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας

– Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 14001 – Περιβαλλοντική Διαχείριση

– Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO 27001 – Διαχείριση Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών

– Διαχείριση Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών ISO 45001 – Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

– Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία ISO 50001 – Ενεργειακή Διαχείριση

– Ενεργειακή Διαχείριση ISO 20000-1 – Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) επιβεβαιώνει ότι το σύστημα λειτουργεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, υποστηρίζοντας το όραμα της Vodafone για έναν ψηφιακό κόσμο πιο βιώσιμο, ασφαλή και αξιόπιστο για όλους.