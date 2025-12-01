Όσα ανέφερε ο Βασίλης Ψάλτης στο Morgan Stanley and ATHEX Investment Conference 2025 του Λονδίνου.

Στο Morgan Stanley and ATHEX Investment Conference 2025 στο Λονδίνο, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, παρουσίασε τους τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίου της τράπεζας, σε μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία διεθνών επενδυτών και αναλυτών. Ο κ. Ψάλτης ανέδειξε τη συνολική επενδυτική στρατηγική του οργανισμού, η οποία εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους και την επιτάχυνση των στρατηγικών φιλοδοξιών της τράπεζας.

Στον τομέα της οργανικής ανάπτυξης, ο CEO της Alpha Bank υπογράμμισε πως η τράπεζα δίνει προτεραιότητα στην εσωτερική διάθεση κεφαλαίων με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν τις σχέσεις με τους εταιρικούς πελάτες και διευρύνουν το μερίδιο αγοράς.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την τακτική κατανομή κεφαλαίου μέσω ενισχυμένων διανομών προς τους μετόχους. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Ψάλτης, για το 2025 η Alpha Bank σχεδιάζει να διανείμει το 50% των δηλωθέντων κερδών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 450 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ. Η σταθερή αυτή πολιτική διανομών αντανακλά, όπως σημείωσε, τη διαρκή βελτίωση της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας.

Ο τρίτος άξονας της στρατηγικής αφορά την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου για στρατηγικές κινήσεις και ενδεχόμενες εξαγορές. Με κεφαλαιακή επάρκεια που ευθυγραμμίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μια βελτιστοποιημένη κεφαλαιακή δομή, η Alpha Bank, σύμφωνα με τον CEO της, διαθέτει σημαντικά περιθώρια για να επιδιώξει συμπληρωματικές εξαγορές που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του οργανισμού.

Αναφερόμενος στην επιχειρησιακή πρόοδο, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η τράπεζα κατέγραψε αύξηση δανείων κατά 13% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, άνω του 20% σε υποκείμενη βάση. Η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στα προϊόντα συναλλαγών και διαχείρισης περιουσίας, ενώ η συνεργασία με την UniCredit εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις διασυνοριακές ροές και το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων.

Όσον αφορά τις προοπτικές κερδοφορίας, ο CEO της Alpha Bank δήλωσε ότι στόχος είναι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% τα επόμενα χρόνια, μέσω της επέκτασης του ισολογισμού, της ενίσχυσης των προμηθειών και της καλύτερης αξιοποίησης της συνεργασίας με την UniCredit. Παράλληλα, επισήμανε πως η σύγκλιση της τράπεζας με τα επίπεδα κερδοφορίας ομοειδών οργανισμών που αποτιμώνται υψηλότερα θα συνέβαλε στην ενίσχυση της κεφαλαιοποίησής της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία του μακροοικονομικού περιβάλλοντος για την αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών, σημειώνοντας ότι, παρά τα χαρακτηριστικά ανεπτυγμένης αγοράς, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως αναδυόμενη αγορά από πολλούς επενδυτές. Η αναβάθμιση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς θα μπορούσε, όπως τόνισε, να ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτιμήσεις, δεδομένων των ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης του τραπεζικού κλάδου.

Ο κ. Ψάλτης σχολίασε και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας την ανάγκη σαφούς καθορισμού των μελλοντικών στόχων, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ προσεγγίζει τα προ κρίσης επίπεδα. «Το ερώτημα είναι αν ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι η σύγκλιση με το επίπεδο της Πορτογαλίας, στα περίπου 300 δισ. ευρώ ΑΕΠ, ή η προσέγγιση του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ, που θα απαιτούσε σχεδόν διπλασιασμό της παραγωγής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η Alpha Bank φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος στις αξιολογήσεις των διεθνών επενδυτικών οίκων. Bank of America, Goldman Sachs και Jeffries έχουν αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις τους για τη μετοχή της τράπεζας, προβλέποντας ισχυρή ανάπτυξη την περίοδο 2025-2027. Η Bank of America αναφέρει ότι η Alpha Bank θα επιτύχει RoTE 14% έως το 2028, υποστηριζόμενη και από την ενσωμάτωση της AstroBank, ενώ σημειώνει σημαντικό περιθώριο αξιοποίησης κεφαλαίων για εξαγορές ή αυξημένες διανομές. Η Goldman Sachs αυξάνει την τιμή στόχο στα 4,20 ευρώ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη αναμενόμενη αύξηση RoTE μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Από την πλευρά της, η Jeffries υπογραμμίζει ότι η Alpha Bank καταγράφει ήδη δύο συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, χάρη στην ανατιμολόγηση και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, προσφέροντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις σε όρους αύξησης κερδών ανά μετοχή.