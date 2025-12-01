Η γιορτή των πολιούχων φέρνει κλειστά σχολεία και αναστολή μαθημάτων την προσεχή Πέμπτη 4/12.

Η έλευση του Δεκέμβρη έφερε χαμόγελα στους μαθητές περιοχών της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας καθώς η γιορτή του πολιούχου τους φέρνει μαντάτα για κλειστά σχολεία και μονοήμερη ξεκούραση από τις σχολικές υποχρεώσεις την προσεχή Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο και τις επίσημες ανακοινώσεις των Δήμων την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε τέσσερις Δήμους της Αττικής, λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας, πολιούχου των περιοχών. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στη Λυκόβρυση, τη Νέα Πέραμο, την Αργυρούπολη και την Αγία Βαρβάρα.

Η ημέρα έχει καθιερωθεί ως τοπική σχολική αργία, με τους μαθητές και τα σχολεία να συμμετέχουν όπου προβλέπεται σε εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της πολιούχου. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι σχολικές μονάδες των περιοχών θα παραμείνουν κλειστές ενώ κλειστά θα παραμείνουν και τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Εκτός από τους μαθητές στην Αττική, κλειστά σχολεία ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας θα έχουμε και σε Ρέθυμνο και Δράμα. Τέλος να σημειωθεί ότι η 4η Δεκέμβρη είναι αργία και για την Καρδίτσα λόγω του εορτασμού του Αγίου Σεραφείμ με τα σχολεία της περιοχής να παραμένουν κλειστά. Ο Άγιος Σεραφείμ, πολιούχος της πόλης της Καρδίτσας μνημονεύεται ως ένδοξος ιερομάρτυρας και τιμάται με λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις.