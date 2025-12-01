Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της, επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα και διαθέτει περιθώριο για μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την τοποθέτησή του στο «4ο Greek Investment Conference», που διοργανώνουν στο Λονδίνο η Morgan Stanley και η ΕΧΑΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η σημερινή αναπτυξιακή πορεία της χώρας «είναι ποιοτικά διαφορετική» και ότι αποτελεί «μια ιστορία σύγκλισης» με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφέρθηκε στα στοιχεία της Eurostat για το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο, όπως είπε, έχει αυξηθεί κατά 22% τα τελευταία έξι χρόνια, επισημαίνοντας τον ρόλο της μείωσης των φόρων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και δεν προτίθεται να επιβραδύνει το έργο της ενόψει εκλογών. Ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, διαμορφώνοντας το επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Για τη δημοσιονομική πολιτική σημείωσε ότι η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της, επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα και διαθέτει περιθώριο για μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων. Υπογράμμισε τη σημασία της σταθερής μείωσης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναφέροντας ότι αυτό επιτυγχάνεται χωρίς μέτρα λιτότητας, αλλά μέσα από την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και τη στροφή προς ανάπτυξη βασισμένη στις επενδύσεις και όχι στην κατανάλωση.

Στο θέμα των επενδύσεων υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, αυτές αντιστοιχούσαν στο 11% του ΑΕΠ, έναντι 21% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σήμερα, όπως είπε, το ποσοστό βρίσκεται στο 17%, με στόχο να υπερβεί το 20% τα επόμενα χρόνια. Περιέγραψε την πορεία αυτή ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου έως το 2030 και, σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, έως το 2040.

Αναφορά έγινε και στη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η χώρα διεκδικεί πλέον ρόλο σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως δείχνει και η υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup. Υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πορεία της χώρας και ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Τέλος, θύμισε ότι πριν από τις εκλογές του 2023 είχε δεχθεί αμφισβήτηση για την πρόβλεψη περί αυτοδυναμίας, η οποία, όπως είπε, επιβεβαιώθηκε στην κάλπη.