Τι είπε για Αλέξη Τσίπρα και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνέντευξή του στο libre, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, προειδοποιεί ότι «αν δεν υπάρξει ισχυρός, ενωτικός πόλος απέναντι στη Δεξιά, κινδυνεύουμε να έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ Μητσοτάκη και κάποιας μορφής ακροδεξιάς», κάτι που, όπως τονίζει, «είναι καταστροφή για τη Δημοκρατία και τη χώρα».

Ο κ. Χαρίτσης σημειώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «ενότητα δυνάμεων της Αριστεράς» και «ξεκάθαρο πρόγραμμα σύγκρουσης με τη Δεξιά». Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες της Νέας Αριστεράς μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα «έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες συγκρούσεις που είχαν αποτέλεσμα» και «είναι η μόνη δύναμη που αναγνωρίζει τη στρατηγική κρίση της Αριστεράς και προτείνει διέξοδο».

Για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζει ότι «οι όποιες πρωτοβουλίες του θα παίξουν ρόλο», επισημαίνοντας όμως ότι το κρίσιμο είναι «σε ποια κατεύθυνση θα κινούνται» και εάν θα απαντούν «στα πολύ συγκεκριμένα, μεγάλα ερωτήματα της εποχής».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει ότι «η ΝΔ έχει αποδείξει ότι λειτουργεί με όρους καθεστώτος», ενώ χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός ότι μάρτυρας στη δίκη για τις υποκλοπές κατέθεσε ενόρκως πως η εξέτασή του στην Εξεταστική ήταν στημένη και η Βουλή να μην αντιδρά.

Τέλος, μιλώντας για την αναφορά στο πρόσωπό του στο βιβλίο του Αλ. Τσίπρα, δηλώνει ότι «είναι ακριβής» και υπογραμμίζει ότι η τότε άρνησή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος «ήταν σωστή με βάση τα δεδομένα της περιόδου», γιατί «προείχε η ενότητα και η προοπτική του κόμματος».