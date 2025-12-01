Χάρης Δούκας: «Ενισχύουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στηρίζουμε τις ομάδες της πόλης».

Την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, ανακοίνωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (29/11/2025) στο Δημοτικό Γήπεδο Γουδή.

Παρόντες ήταν Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, εκπρόσωποι των Πρωταθλητών Ευρώπης 2004 και περισσότερα από 500 μικρά παιδιά από 25 ποδοσφαιρικά σωματεία της Αθήνας, τα οποία συμμετείχαν στο Αθλητικό, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αγόρια – Κορίτσια Πρεσβευτές Ποδοσφαίρου» της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων,Χάρης Δούκας, επισήμανε: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση ενός χώρου, που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των δημοτών, των αθλητικών συλλόγων και κυρίως των νέων της πόλης. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την καθοριστική συμβολή του στη χρηματοδότηση του έργου εκσυγχρονισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Η συνεργασία μας αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, ωφελούνται οι πολίτες. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να δημιουργηθεί μία σύγχρονη, ασφαλής και λειτουργική αθλητική εγκατάσταση. Με αυτό το έργο, το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή γίνεται ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες άθλησης της Αθήνας. Ενισχύουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στηρίζουμε τα παιδιά μας, στηρίζουμε τις ομάδες της πόλης».

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε:«Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα συνεχίζεται με ένα ακόμη σημαντικό έργο, την ολική ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Με την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων θα διαμορφωθεί μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, η οποία θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες χρήσης και θα πληροί τις απαιτήσεις ασφaλείας των αθλητών, αθλουμένων και θεατών. Η χαρά, η προσπάθεια και το χαμόγελο των εκατοντάδων παιδιών που συμμετέχουν και στο Αθλητικό – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τον αθλητισμό που αξίζει η νέα γενιά της Ελλάδας».

Το Έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

νέο συνθετικό χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και πλήρωσή του με χαλαζιακή άμμο και SBR (καουτσούκ),

κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του γηπέδου και μεταλλικών θυρών,

νέα καθίσματα στις υφιστάμενες κερκίδες,

προκατασκευασμένους οικίσκους με προεγκατεστημένο ηλεκτρολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό για χρήση αποδυτηρίων-χώρων υγιεινής,

τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED,

εστίες ποδοσφαίρου για τα γήπεδα 11x11 και 5x5 και στέγαστρα (πάγκους) αθλητών, διαιτητών.

Περισσότερα από 500 μικρά παιδιά «προπονήθηκαν» με τους Legends 2004, στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αγόρια – Κορίτσια Πρεσβευτές Ποδοσφαίρου» της Εθνικής Επιτροπής «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

Με την παρουσία των Πρωταθλητών Ευρώπης Ποδοσφαίρου 2004, Βασίλη Τσιάρτα και Κώστα Χαλκιά, περισσότερα από 500 παιδιά από ποδοσφαιρικά σωματεία του Δήμου Αθηναίων, έζησαν τη χαρά του παιχνιδιού, μυήθηκαν στα μυστικά του ποδοσφαίρου και στις Αξίες που πρεσβεύει ο Αθλητισμός!

Κορύφωση του αθλητικού προγράμματος αποτέλεσε η συμμετοχή εκπροσώπων από τις ομάδες Ποδοσφαίρου Γυναικών του Παναθηναϊκού και της Νίκης Γαλατσίου, που έπαιξαν με τα παιδιά και έστειλαν μηνύματα ισότητας, σεβασμού, αλληλεγγύης και συνεργασίας!

Δίπλα στους μικρούς αθλητές βρέθηκαν και οι Ολυμπιονίκες μας Κλέλια Πανταζή, Βούλα Ζυγούρη, Πηγή Δεβετζή, καθώς και ο Παραολυμπιονίκης μας Στέλιος Μαλακόπουλος, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και μίλησαν για τα οφέλη και τις Αξίες του Αθλητισμού.

Όλα τα παιδιά έλαβαν μετάλλιο συμμετοχής και οι δύο πρώτες ομάδες το Κύπελλο της διοργάνωσης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, των αθλητικών σωματείων και πλήθος πολιτών.