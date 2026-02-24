«Θέλουμε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας να παραμένουν δημιουργικοί μέσω της συμμετοχής», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης. Με σύνθημα «Δώσε ενέργεια στη ζωή σου», άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δίνουν ραντεβού από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2026, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα Μηχανουργείο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ενεργή γήρανση είναι δικαίωμα και ταυτόχρονα δύναμη για την πόλη μας. Θέλουμε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας να παραμένουν δημιουργικοί, να αλληλοεπιδρούν, να συμμετέχουν και να αναπτύσσουν δεξιότητες. Μέσα από το Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης που ξεκινήσαμε πέρυσι, ξεδίπλωσαν τα ταλέντα τους δίνοντας έμπνευση σε όλους μας. Η Αθήνα είναι μια πόλη για όλες τις ηλικίες. Μια πόλη που ενώνει γενιές και χτίζει κοινότητες ζωής».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ανέφερε: «Η ενεργή γήρανση συνδέεται άμεσα με τη διαγενεακή αλληλεγγύη και τη μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι Λέσχες Φιλίας και το Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης δημιουργούν χώρους συνάντησης, έκφρασης και δημιουργίας, όπου οι εμπειρίες και οι αξίες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή της πόλης μας».

Συμμετοχή των 25 Λεσχών Φιλίας στο φεστιβάλ

Για τρεις ημέρες, η πόλη δίνει βήμα στη δημιουργικότητα και την έκφραση των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη, έκφραση και έμπνευση, ανοιχτό σε όλους, με εκδηλώσεις χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών από τα μέλη των 25 Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Οι δράσεις αναπτύσσονται γύρω από έξι βασικά στοιχεία: τη Συμπερίληψη, τη Ζωή, την Ενέργεια, την Ομάδα, την Υποστήριξη και το Αστικό Περιβάλλον.

Οι Λέσχες Φιλίας αποτελούν έναν θεσμό που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1985, προάγοντας τη βελτίωση της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα της μοναχικότητας. Τα μέλη τους παρουσιάζουν το έργο τους και μετατρέπουν την Τεχνόπολη σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και ανθρώπινης σύνδεσης.

Το 2ο Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης αναδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της δια βίου συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης, επιβεβαιώνοντας ότι η ηλικία δεν περιορίζει, αλλά εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και στην έκθεση είναι ελεύθερη.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στον Δήμο Αθηναίων» Περιφερειακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», ΕΣΠΑ 2021-2127.