Δείτε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις του μήνα με ελεύθερη είσοδο.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώνει το πλήρες πρόγραμμα των πλούσιων εκδηλώσεων του με ελεύθερη είσοδο για τον μήνα Δεκέμβριο (01-31/12/25).

Όπως θα δείτε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις του μήνα, όπως αθλητικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, εργαστήρια, ομιλίες, ξεναγήσεις κ.ά.

Το πρόγραμμα Δεκεμβρίου αναλυτικά

ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 07/01

17.00-22.00

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα φαντασμαγορικό οικοσύστημα φωτός και ήχου. Φωτεινές πεταλούδες, αιωρούμενες πικραλίδες, ένα γιγάντιο πουλί, μια φάλαινα, ένα πολικό αστέρι συνθέτουν μια βιωματική περιήγηση όπου η τέχνη, η φύση και η τεχνολογία συναντιούνται μέσα στο φως.

Χορηγός Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: COSMOTE TELEKOM



ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 07/01

12.00-22.00

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Makers’ Market

Το Makers’ Market έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά για να μετατρέψει τον Πευκώνα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Μικρές επιχειρήσεις και νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα αντικείμενα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Δημιουργικά εργαστήρια, DJ sets, αναγνώσεις βιβλίων, face painting και πολλές ακόμη εκπλήξεις συμπληρώνουν την εικόνα μιας ζωντανής αγοράς μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου.

Χορηγός Makers’ Market: COSMOTE TELEKOM





ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 07/01

10.00-22.00

ΚΑΝΑΛΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει και φέτος και καλεί όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο ακούγοντας τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Οι επισκέπτες βρίσκουν το Παγοδρόμιο, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού, όπου, εκτός από το πατινάζ, μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια, καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή

Μεγάλος Χορηγός Παγοδρομίου: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

ΠΑΡ 12,19/12

20.30-21.00

ΚΑΝΑΛΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ice shows

Κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, αθλητές και αθλήτριες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ) θα παρουσιάσουν στο Παγοδρόμιο shοws καλλιτεχνικού πατινάζ με εντυπωσιακές φιγούρες.

Μεγάλος Χορηγός Παγοδρομίου: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας



ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 07/01

17.00-23.00

ΦΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

360° Pop-up Bar

Με πανοραμική θέα -από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη- και φόντο τις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το 360° Pop-Up Bar, σχεδιασμένο από την αρχιτέκτονα - σκηνογράφο Ελίνα Λούκου, έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο σημείο συνάντησης του γιορτινού ΚΠΙΣΝ. Γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks, από τις 19.30 έως τις 22.00, και μια μεγάλη λίστα από λαχταριστά, εορταστικά κοκτέιλ με METAXA, ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Χορηγός 360˚ Pop-Up Βar: METAXA



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12 ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 06/01

18.00-20.00

PARK KIOSK ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Park Your Cinema: Christmas edition

Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες δίνουν ραντεβού στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.





ΣΑΒ 13/12, ΔΕΥ 22/12, ΤΡΙ 23, 30/12

17.00-19.00

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο “φιδάκι” των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Πυγολαμπίδα – η φωτεινή πηγή της φύσης

Με αφορμή το βιβλίο του Eric Carle «Μια πυγολαμπίδα πολύ μόνη» θα ανακαλύψουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το διασημότερο παράδειγμα βιοφωταύγειας και θα κατασκευάσουμε τις δικές μας χριστουγεννιάτικες πυγολαμπίδες.

Με σειρά προτεραιότητας



ΚΥΡ 14, 21/12

12.00-14.00

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο φιδάκι των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Εργαστήριο αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων

Αντλώντας έμπνευση από τις συλλογές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου δημιουργούμε αυτοσχέδια μουσικά όργανα με απλά καθημερινά υλικά και ανακαλύπτουμε τους ήχους των Χριστουγέννων.

Με σειρά προτεραιότητας



ΣΑΒ 20/12, ΚΥΡ 04/01

17.00-19.00

ΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο “φιδάκι” των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού

Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού με νερό, γκλίτερ και αυτοσχέδιες φιγούρες και να κατασκευάσουμε μικρούς, λαμπερούς κόσμους που κρατούν ζωντανή τη μαγεία των γιορτών.

Με σειρά προτεραιότητας



ΣΑΒ 27/12

17.00-19.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο “φιδάκι” των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού

Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού με νερό, γκλίτερ και αυτοσχέδιες φιγούρες και να κατασκευάσουμε μικρούς, λαμπερούς κόσμους που κρατούν ζωντανή τη μαγεία των γιορτών.

Με σειρά προτεραιότητας



ΚΥΡ 28/12

12.00-14.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο φιδάκι των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Εργαστήριο αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων

Αντλώντας έμπνευση από τις συλλογές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου δημιουργούμε αυτοσχέδια μουσικά όργανα με απλά καθημερινά υλικά και ανακαλύπτουμε τους ήχους των Χριστουγέννων.

Με σειρά προτεραιότητας



ΔΕΥΤ 29/12

12.00-14.00

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο “φιδάκι” των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού

Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού με νερό, γκλίτερ και αυτοσχέδιες φιγούρες και να κατασκευάσουμε μικρούς, λαμπερούς κόσμους που κρατούν ζωντανή τη μαγεία των γιορτών.

Με σειρά προτεραιότητας



ΣΑΒ 03/01

12.00-14.00

ΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο φιδάκι των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Εργαστήριο αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων

Αντλώντας έμπνευση από τις συλλογές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου δημιουργούμε αυτοσχέδια μουσικά όργανα με απλά καθημερινά υλικά και ανακαλύπτουμε τους ήχους των Χριστουγέννων.

Με σειρά προτεραιότητας



ΔΕΥ 05/01

17.00-19.00

ΑΓΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο φιδάκι των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Εργαστήριο αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων

Αντλώντας έμπνευση από τις συλλογές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου δημιουργούμε αυτοσχέδια μουσικά όργανα με απλά καθημερινά υλικά και ανακαλύπτουμε τους ήχους των Χριστουγέννων.

Με σειρά προτεραιότητας



ΤΡΙ 06/01

12.00-14.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση.

Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

Το αγαπημένο επιτραπέζιο φιδάκι των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι γεμάτο χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού

Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα δοχεία χιονιού με νερό, γκλίτερ και αυτοσχέδιες φιγούρες και να κατασκευάσουμε μικρούς, λαμπερούς κόσμους που κρατούν ζωντανή τη μαγεία των γιορτών.

Με σειρά προτεραιότητας



ΚΥΡ 07/12

16.00-18.30

ΣΤΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Xmas Wall: Τέχνη κι Αναρρίχηση

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα συλλογικό Χριστουγεννιάτικο mural με επαναλαμβανόμενα μοτίβα, καθαρές φόρμες και γεωμετρικά στοιχεία σαν ένα ζωντανό ψηφιδωτό με μικρές αυτόνομες εικόνες που συνομιλούν αρμονικά μεταξύ τους και μας μεταφέρουν το εορταστικό και ελπιδοφόρο μήνυμα των ημερών.

Παράλληλα, ο Τοίχος Αναρρίχησης του ΚΠΙΣΝ, τοποθετημένος σε ασφαλές και στεγασμένο σημείο, προσφέρει προκλήσεις για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα δεξιοτήτων.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΚΥΡ 14/12

10:00-14:00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΠΑΙΔΙΑ

Rolling into Xmas: 3 παράλληλες ποδηλατικές δράσεις

Walker race

Ένας αγώνας για μικρά παιδιά, ηλικίας από 2,5 έως 6 ετών, αποκλειστικά με ποδήλατα ισορροπίας!

Bike Art

Παιδιά (και όχι μόνο!) ανεβαίνουν στο ποδήλατο, γυρνούν τα πετάλια και με κάθε περιστροφή… γεννιέται ένα μοναδικό έργο τέχνης!

Family Diathlon

Ένα «αγώνας» διάθλου, μια σκυταλοδρομία για γονείς και παιδιά, μια πρόσκληση να απολαύσουν όλοι τη χαρά της άσκησης.

Με σειρά προτεραιότητας



ΚΥΡ 14/12

17:00-19:00

CANAL CAFE ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΠΑΙΔΙΑ

Rolling into Xmas: Roller skates

Η βόρεια πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε μία φωτεινή χριστουγεννιάτικη πίστα για roller skates, γεμάτη ρυθμό, κίνηση και ενέργεια. Το πρόγραμμα ξεκινάει με εκμάθηση κινήσεων για quad και inline skates και στη συνέχεια περιλαμβάνει εντυπωσιακές επιδείξεις από roller skaters.

Με σειρά προτεραιότητας



ΣΑΒ 20/12, ΠΑΡ 26/12

20.00-22.00

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

A cosmic sound corner by SNFCC Youth Council

Τις γιορτές, η ανάγκη για ηρεμία και ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Μακριά από τον θόρυβο και την ένταση, το SNFCC Youth Council δημιουργεί ένα σημείο συνάντησης με μουσική και φως. Σε διάλογο με το Whale Galaxy, την φωτιστική εγκατάσταση που απλώνεται πάνω από τους επισκέπτες σαν γαλαξιακή μάζα, δύο live set με απαλές μελωδίες, στιγμές ησυχίας και μια ανοιχτή πρόσκληση για όσα θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα και να ακούσουν πραγματικά.



ΣΑΒ 06 – ΚΥΡ 07/12

10.30-21.00

ΦΑΡΟΣ 7ο Open Agora: Υγεία, Ψυχική Υγεία και Αναπηρία

Μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες, εθελοντικές και ακτιβιστικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Υγείας, της Ψυχική Υγείας και της Αναπηρίας, συμμετέχουν στη διήμερη ανοιχτή αγορά, που τους δίνει ένα πολύτιμο βήμα εξωστρέφειας, ενώ το κοινό απολαμβάνει μια διαδραστική εμπειρία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και γνωριμίας με το έργο τους.



ΣΑΒ 06, 13, 20/12

10.30-11.30

ΣΤΙΒΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Kids Running Team

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, συνδυάζει μια σειρά από στοχευμένες προπονήσεις και διασκεδαστικά παιχνίδια για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της αντοχής και της τεχνικής του τρεξίματος. Ταυτόχρονα, η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας και του αγωνιστικού πνεύματος μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων και στόχων.

Με σειρά προτεραιότητας



ΣΑΒ 06, 13, 20/12, ΚΥΡ 07, 14/12

16.00-19.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Mini Tennis

Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το τένις, μέσω μιας καινοτόμου και διασκεδαστικής μεθόδου, με αφετηρία το παιχνίδι και κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες. Κάθε Κυριακή, Blind Tennis για παιδιά με προβλήματα όρασης.

Με προεγγραφή



ΔΕΥ 01, 08, 15/12

ΤΕΤ 03, 10, 17/12

ΠΑΡ 05, 12, 19/12

18.00-20.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Football Skills



Η δραστηριότητα έχει στόχο την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της ειδικής φυσικής κατάστασης καθώς και των κανονισμών του ποδοσφαίρου μέσα από διασκεδαστικά ομαδικά και ατομικά παιχνίδια με ή χωρίς μπάλα.

Με σειρά προτεραιότητας



ΤΡΙ 02, 09, 16/12

ΠΕ 04, 11, 18/12

17.00-19.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Mini Volley



Το ολυμπιακό άθλημα της πετοσφαίρισης ενισχύει τις αρχές της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της βελτίωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως η υποδοχή και η ρίψη μπάλας μέσα από την εξάσκηση τριών βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων: α) τη μετωπική πάσα β) τη μανσέτα γ) το σερβίς από κάτω.



Με σειρά προτεραιότητας



ΤΡΙ 02, 09, 16/12

ΠΕ 04, 11, 18/12

19.00-21.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Mini Basket



Η καλαθοσφαίριση ως ομαδικό άθλημα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των στοιχείων της κοινωνικότητας και της συντροφικότητας των παιδιών, παράλληλα με τη φυσική βελτίωση διαφόρων ικανοτήτων τους. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το basket μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, ενώ θα βελτιώσουν και θα αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες.



Με σειρά προτεραιότητας



ΚΥΡ 07 & 20/12

13.00-14.00

ΞΕΦΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Fun Dance



Μικροί και μεγάλοι ακολουθούν τον ρυθμό και τα βήματα της δυναμικής και ευφάνταστης χορογραφίας που υποδεικνύει η ομάδα χορού και αφήνουν το σώμα τους να εκτονωθεί και να εκφραστεί.



Με σειρά προτεραιότητας



ΣΑΒ 13/12

12.00 – 13.00

ΞΕΦΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Family Yoga



Μια πρωτότυπη αθλητική δράση για οικογένειες που στόχο έχει να ενισχύσει τη σχέση γονέα και παιδιού μέσα από αρμονικές ασκήσεις συνεργασίας.

Με σειρά προτεραιότητας

ΣΑΒ 06, 13, 20/12

08:30-09:45

ΞΕΦΩΤΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Tai Chi (πρωί)

Μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη, προσφέρει στους ασκούμενους/στις ασκούμενες εσωτερική ηρεμία και δύναμη, βελτιώνει την ισορροπία τους και μειώνει το στρες. Όλες οι κινήσεις είναι κυκλικές και συνεχείς, με ήπιο ρυθμό εναλλαγής, και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές.

Με σειρά προτεραιότητας.



ΣΑΒ 06, 13, 20/12

08.30-10.00

ΣΤΙΒΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

SNFCC Running Team (πρωί)

Η ομάδα του SNFCC Running Team συνδυάζει προπόνηση και διασκέδαση! Βάζει στόχους, βελτιώνει τις ατομικές επιδόσεις και τις ικανότητές των συμμετεχόντων στην αερόβια άσκηση, ενώ δίνει και την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρέχοντας κάθε γωνιά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος!

Με σειρά προτεραιότητας.



ΚΥΡ 07 & 14

11.00-13.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αθλητισμός για Όλους

Η αθλητική δραστηριότητα παρουσιάζει μία σειρά από παραολυμπιακά αθλήματα και προσκαλεί παιδιά και ενήλικες, καθώς και ομάδες ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν σε ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα μαζί με τους φίλους και τους συνοδούς τους. Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, μέσα από τη καθοδήγηση εξειδικευμένων Καθηγητών Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, τα παιδιά και οι ενήλικες, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες, καθώς και να γνωρίσουν νέα αθλήματα που θα κερδίσουν το ενδιαφέρον τους.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΔΕΥ 01, 08, 15

ΤΡΙ 02, 09, 16

ΤΕΤ 03, 10, 17

ΠΕ 04, 11, 18

ΠΑΡ 05, 12, 19

07.00-10.00

ΣΤΙΒΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σύμβουλος Άσκησης



Καθηγητές φυσικής αγωγής δίνουν συμβουλές και καλές πρακτικές για ατομικά προγράμματα αερόβιας άσκησης, μυϊκής ενδυνάμωσης, ασκησιολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας. Η δραστηριότητα υλοποιείται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκγύμναση. Με σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΥ 01, 08, 15

ΠΑΡ 05, 12, 19

18.00-19.15

ΞΕΦΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Yoga στο Πάρκο (απόγευμα)

Υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών φυσικής αγωγής και μέσα από μια σειρά ασκήσεων και τεχνικών αναπνοής, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ενδυναμώνουν το σώμα τους, βελτιώνουν την ισορροπία τους, ενισχύουν την αυτοσυγκέντρωση και χαλαρώνουν.

Με σειρά προτεραιότητας



ΤΡΙ 02, 09, 16

ΠΕ 04, 11, 18

18.00-19.00

ΞΕΦΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Mat Pilates (απόγευμα)



Αυτοσυγκέντρωση, έλεγχος αναπνοής, ορθοσωμία, ισορροπία, ευλυγισία και ενδυνάμωση του κέντρου του σώματός είναι μερικά από τα οφέλη του προγράμματος Pilates. H ήπια έως και μέτριας έντασης άσκηση βοηθάει να αφυπνιστεί το σώμα και να αναζωογονηθεί το πνεύμα.



Με σειρά προτεραιότητας



ΤΡΙ 02, 09, 16

ΠΕ 04, 11, 18

19.30-21.00

ΣΤΙΒΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

SNFCC Running Team (απόγευμα)



Η ομάδα του SNFCC Running Team συνδυάζει προπόνηση και διασκέδαση! Βάζει στόχους, βελτιώνει τις ατομικές επιδόσεις και τις ικανότητές των συμμετεχόντων στην αερόβια άσκηση, ενώ δίνει και την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρέχοντας κάθε γωνιά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος!

Με σειρά προτεραιότητας



ΤΕΤ 03, 10, 17

08.30-09.30

ΞΕΦΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Mat Pilates (πρωί)



Αυτοσυγκέντρωση, έλεγχος αναπνοής, ορθοσωμία, ισορροπία, ευλυγισία και ενδυνάμωση του κέντρου του σώματός είναι μερικά από τα οφέλη του προγράμματος Pilates. H ήπια έως και μέτριας έντασης άσκηση βοηθάει να αφυπνιστεί το σώμα και να αναζωογονηθεί το πνεύμα.



Με σειρά προτεραιότητας



ΤΕΤ 03, 10, 17

19.00-20.15

ΣΤΙΒΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Tai Chi (απόγευμα)

Μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη, προσφέρει στους ασκούμενους/στις ασκούμενες εσωτερική ηρεμία και δύναμη, βελτιώνει την ισορροπία τους και μειώνει το στρες. Όλες οι κινήσεις είναι κυκλικές και συνεχείς, με ήπιο ρυθμό εναλλαγής, και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές.

Με σειρά προτεραιότητας.



ΤET 10

18.00-19.30

MAKER SPACE ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Μαθήματα Α’ Βοηθειών



Σε αυτή τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση ανακοπής με την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, την αναγνώριση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, καθώς και την αντιμετώπιση κρουσμάτων πνιγμού και πνιγμονής.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή

ΤΡΙ 02, 09, 16

ΤΕΤ 03, 10, 17

ΠΕ 04, 11, 18

10.00-10.50

ΣΤΙΒΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 60+

Άσκηση, Μνήμη και Ισορροπία



Ένα πρόγραμμα σωματικής και νοητικής άσκησης για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε καλές πρακτικές εξάσκησης βασικών θέσεων των κινητικών λειτουργιών. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα εξάσκησης σε άτομα που θέλουν να ασκηθούν νοητικά σε επίπεδο πρόληψης ή ακόμη και άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχή της μνήμης ή και άλλων γνωστικών λειτουργιών.



Με σειρά προτεραιότητας



ΚΥΡ 07 & 21

17.00-18.45

MAKER SPACE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γνωριμία με το σκάκι



Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΔΕΥ 01, 08,15

ΤΕΤ 03,10, 17

10.00-11.00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Βασικές γνώσεις για τη χρήση υπολογιστή

Η σειρά μαθημάτων είναι σχεδιασμένη ειδικά για ενήλικες μέσης και τρίτης ηλικίας που κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή θέλουν να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία. Με απλό και πρακτικό τρόπο, θα μάθουμε μαζί όλα όσα χρειάζεσαι για να χειρίζεσαι τον υπολογιστή με άνεση και αυτοπεποίθηση!

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΤΡΙ 02,09

ΠΕΜ 05,11

11.00-12.00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ενίσχυση της Μνήμης μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μέσα από διαδραστικές εφαρμογές, ασκήσεις και παιχνίδια στον υπολογιστή, θα γνωρίσεις πρακτικούς τρόπους για να ενισχύσεις τη μνήμη και τις νοητικές σου δεξιότητες.

Το πρόγραμμα προσφέρει έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο ενεργοποίησης του νου, ιδανικό για άτομα που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια άνοιας, αλλά και για όσους επιθυμούν να διατηρούν το μυαλό τους δραστήριο και σε εγρήγορση.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΤΕΤ 03

18.00 - 20.00

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ & ΟΜΙΛΙΕΣ

Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη



Πρόκειται για μια καινοτόμα και διαδραστική σειρά εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να σπάσει στερεότυπα γύρω από την αναπηρία, να ενισχύσει τη συμπερίληψη και να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της τέχνης στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη ξεκίνησε στη Δανία και αποτελεί μια βιβλιοθήκη όπου άνθρωποι παίρνουν τη θέση των βιβλίων. Στη δική μας Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη, τα «ζωντανά βιβλία» συνθέτουν μια ποικιλία εμπειριών: ανάπηροι καλλιτέχνες που αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις και επαγγελματίες που πειραματίζονται συνεχώς με τα όρια της δημιουργικότητας.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΔΕΥ 08

11:00–12:00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ (Σημείο συνάντησης) ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ | ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 65+

Περίπατος στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Μνήμη και Αισθήσεις



Το ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών διοργανώνουν για τρίτη χρονιά ένα δημιουργικό, ψυχαγωγικό περίπατο για ανθρώπους άνω των 65 ετών που θέλουν να ενισχύσουν τη μνήμη τους. Τα καλέσματα σε περίπατο εμπλουτίζονται, καθώς οι ξεναγήσεις στο μεσογειακό περιβάλλον και στους χώρους του Πάρκου εμπνέουν ασκήσεις διπλού έργου: Ένα πλήρες πρόγραμμα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης που θέτει σε λειτουργία την αφή, την οσμή, την όραση, την ακοή τους.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή

ΤΡΙ 10



10:30–12:00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ (Σημείο συνάντησης) ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Αισθητηριακά Φιλική Ξενάγηση



Το ΚΠΙΣΝ εμπλουτίζει την πολιτιστική του προσφορά με ξεναγήσεις προσαρμοσμένες για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Αυτές οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν την εξερεύνηση των εντυπωσιακών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Πάρκου, καθώς και μία διαδραστική βιωματική δραστηριότητα. Στόχος είναι να προσφέρεται στους επισκέπτες μία μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τη φύση, να ανακαλύψουν και να εμπλουτίσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες μέσα από διαδραστικές μαθησιακές εμπειρίες και να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΚΥΡ 21

13:00–12:15

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ (Σημείο συνάντησης) ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

ΚΠΙΣΝ: Ένας χώρος ανοιχτός για όλους και όλες



Τι σημαίνει συμπερίληψη; Πώς μπορεί ένα κτίριο να είναι πραγματικά προσβάσιμο; Είναι εφικτό ένας χώρος να είναι ανοιχτός σε όλα τα άτομα, χωρίς διακρίσεις; Μια περιήγηση με τον Σύμβουλο Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης Παναγιώτη Πιτσίνιαγκα, που αφενός αναδεικνύει το πώς ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία αντανακλούν το όραμα του ΚΠΙΣΝ για τη δημιουργία ενός δημόσιου, ανοιχτού χώρου, και αφετέρου αποτελεί την αφορμή για μια συζήτηση γύρω από την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή



ΕΩΣ TETAΡTH 25 /02

06.00-00.00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Claudia Wieser: Surroundings

Η εικαστική καλλιτέχνιδα Claudia Wieser, δημιούργησε γεωμετρικά γλυπτά ειδικά για να παρουσιαστούν στο ΚΠΙΣΝ, τα οποία αντλούν έμπνευση από τον Μοντερνισμό και εξετάζουν τo σημείο τομής της τέχνης με τα χρηστικά αντικείμενα -της αισθητικής και της λειτουργικότητας, εκεί, όπου η τέχνη, άλλη μια φορά, συναντιέται με τον δημόσιο χώρο.



ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31/05

06.00-00.00

ΜΙΚΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

100 χρόνια Takis

Το εμβληματικό Αιολικό του διεθνώς καταξιωμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019) παρουσιάζεται στη Μικρή Αγορά του ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis - Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Καθώς οι αθλητικές δράσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικό χώρο, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αλλάξουν τοποθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή τους (πιθανή μεταφορά δράσεων σε άλλο σημείο ή ακύρωσης λόγω καιρικών συνθηκών), μείνετε συντονισμένοι στο snfcc.org ή επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 216 8091000.