Συναυλίες για όλα τα γούστα, DJ sets και πολλές εκπλήξεις πρωταγωνιστούν στο φετινό μουσικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ.

Φέτος τα Χριστούγεννα, από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Αγορά μέχρι τον Φάρο και τον Πευκώνα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) πλημμυρίζει μουσική! Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Τρεις συναυλίες γεμίζουν την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με γιορτινούς ήχους και ρυθμούς. Στις 15 Δεκεμβρίου, η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Σπύρο Γραμμένο, την Πέννυ Μπαλτατζή, τη Sugahspank! και τον MC Yinka, σε μια μουσική σύμπραξη που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια, μεταφέροντας τα από το χθες στο σήμερα και αποκαλύπτοντας τη διαχρονική τους δύναμη.

Στις 22 Δεκεμβρίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κορνήλιου Μιχαηλίδη, παρουσιάζει μια άκρως χριστουγεννιάτικη συναυλία με το Festive Overture Op. 96 του Dmitri Shostakovich, τις δύο σουίτες Peer Gynt του Edvard Grieg, καθώς και τη Σουίτα από τον Καρυοθραύστη του P. I. Tchaikovsky.

Στις 29 Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τους Σολίστες της Βενετίας (I Solisti Veneti), την πιο φημισμένη Ορχήστρα Δωματίου της Ιταλίας, μαζί με τη διακεκριμένη Ελληνίδα κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου σε μια συναυλία με έργα μπαρόκ μουσικής των Scarlatti, Vivaldi, Gluck, Händel, Porpora και Corelli.

Έναρξη προπώλησης για όλες τις παραπάνω συναυλίες την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 12.00 στο ticketservices.gr.

Το πρόγραμμα συναυλιών ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου με το αφιέρωμα «New Orleans Jazz: The Storyville Ragtimers play Woody Allen» στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για μια συναυλία με εμβληματικά μουσικά κομμάτια που έντυσαν μελωδικά τις ταινίες του σπουδαίου δημιουργού.

Το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) συμμετέχει κι αυτό στη γιορτή, διοργανώνοντας δύο live στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, που προτείνουν μια παύση μέσα στη φρενίτιδα των γιορτών για να συνδεθούμε μέσα από τη μουσική.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών (21/12 – 07/01) το 360° Pop-Up Bar στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ περιμένει τους επισκέπτες με DJ sets από γνωστούς παραγωγούς σε συνδυασμό με χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ και υπέροχη θέα στο φωτισμένο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αλλά και σε όλη την πόλη.

Τέλος, pop-up συναυλίες έκπληξη βάζουν τη στολισμένη Αγορά του ΚΠΙΣΝ στο επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης μαγείας.

Όλες οι μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το μουσικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ αναλυτικά έχει ως εξής:

El Sistema Greece: Jingle Jam

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία του El Sistema Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Σπύρο Γραμμένο, την Πέννυ Μπαλτατζή, τη Sugahspank! και τον MC Yinka, σε μια μουσική σύμπραξη που γεφυρώνει το κλασικό με το σύγχρονο.

Η συναυλία με τίτλο Jingle Jam παρουσιάζει εκτελέσεις τραγουδιών που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη μουσική, από το «Bolero / Little Drummer Boy» μέχρι το «Φλασάκι», την «Κουτσή Κιθάρα», το «Stand by Me» και το «Happy Xmas (War Is Over)». Μέσα από δημιουργικούς μουσικούς διαλόγους, το El Sistema Greece επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια, μεταφέροντάς τα από το χθες στο σήμερα και αποκαλύπτοντας τη διαχρονική τους δύναμη. Τη διεύθυνση της ορχήστρας αναλαμβάνει η Κυριακή Κουντούρη και τη διεύθυνση της χορωδίας η Βάγια Παπαγιαννοπούλου.

Το ΚΠΙΣΝ υποστηρίζει έμπρακτα το έργο του El Sistema Greece από τα πρώτα του βήματα, προσφέροντας στους μουσικούς του πολύτιμες ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε συναυλίες υψηλών προδιαγραφών και να αναπτύξουν τη μουσική τους πορεία μέσα σε ένα περιβάλλον δημιουργίας και συνεργασίας.

Συντελεστές:

Ορχήστρα: El Sistema Greece Youth Orchestra

Χορωδία: El Sistema Greece Youth Choir

Τραγουδούν: Σπύρος Γραμμένος, Πέννυ Μπαλτατζή, Sugahspank!, MC Yinka

Soul Eyes Quintet: Ανδρέας Γυφτάκης (πιάνο), Μιχάλης Τσιφτσής (κιθάρα), Στέργιος Πολύζος (σαξόφωνο), Γιώργος Πανταζόπουλος (μπάσο), Παναγιώτης Θέμας (τύμπανα)

Διεύθυνση Ορχήστρας: Κυριακή Κουντούρη

Διεύθυνση Χορωδίας: Βάγια Παπαγιαννοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ζωή Ζενιώδη

Εισιτήρια:

Ζώνη Α – γενική είσοδος 18€

Ζώνη Β – γενική είσοδος 12€, μειωμένο 6€



Προπώληση εισιτηρίων:

• διαδικτυακά στον ιστότοπο της Ticket Services

• τηλεφωνικά: 210 7234567

• στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Έναρξη προπώλησης για το κοινό: Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 12.00.

Cosmos: Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Στις 22 Δεκεμβρίου μια λαμπερή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου αρχιμουσικού Κορνήλιου Μιχαηλίδη, σκορπά το πνεύμα των Χριστουγέννων στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία αριστουργήματα του συμφωνικού ρεπερτορίου: το Festive Overture, Op. 96 του Dmitri Shostakovich με τις φαντασμαγορικές φανφάρες και την αστραφτερή ενορχήστρωση που το καθιστούν ιδανική επιλογή για μια χριστουγεννιάτικη συναυλία, τις Σουίτες 1 και 2 του Peer Gynt του Edvard Grieg, δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του σκανδιναβικού ρομαντισμού και τη Σουίτα από τον Καρυοθραύστη του Pyotr Ilyich Tchaikovsky, μία διάσημη και μαγευτική σύνθεση της κλασικής μουσικής που αναβιώνει τη χριστουγεννιάτικη φαντασία και τη χαρά των παιδικών ονείρων.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1937 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά σύνολα της χώρας, με πλούσια καλλιτεχνική πορεία στο κλασικό, ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο. Έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους μαέστρους και σολίστ διεθνούς φήμης, όπως οι Δημήτρης Μητρόπουλος, Γεχούντι Μενουχίν, Τζίνα Μπαχάουερ, Χοσέ Καρρέρας, Πλάθιντο Ντομίνγκο και Άντζελα Γκεόργκιου. Η Ορχήστρα έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες αίθουσες και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό – από το Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έως τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και το Poly Theater του Πεκίνου – και θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο δραστήρια και υψηλού επιπέδου μουσικά σύνολα της Ελλάδας. Από το 2023 Μουσικός Διευθυντής της ΕΣΟ της ΕΡΤ είναι ο Μιχάλης Οικονόμου.

Ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αρχιμουσικούς της γενιάς του, με διεθνή παρουσία τόσο στο συμφωνικό όσο και στο οπερατικό ρεπερτόριο. Είναι κάτοχος του Α’ Βραβείου και του Βραβείου της Ορχήστρας στον Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης του Τόκιο (2024) και έχει διατελέσει Conductor in Residence της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ισλανδίας. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά σύνολα, μεταξύ των οποίων οι NHK Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Russian National Orchestra, Sinfonia Lahti, South Denmark Philharmonic και οι Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα, η ηχογράφησή του με την Staatskapelle Weimar από την Berlin Classics, με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Απόφοιτος της Ακαδημίας Sibelius στο Ελσίνκι με Μάστερ στη Διεύθυνση Ορχήστρας, έχει επίσης διακριθεί ως πιανίστας και είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων.

Εισιτήρια:

Ζώνη Α – γενική είσοδος 18€

Ζώνη Β – γενική είσοδος 12€, μειωμένο 6€

Προπώληση εισιτηρίων:

• διαδικτυακά στον ιστότοπο της Ticket Services

• τηλεφωνικά: 210 7234567

• στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Έναρξη προπώλησης για το κοινό: Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 12.00.

Cosmos: I Solisti Veneti & Μαρίτα Παπαρίζου

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

To ΚΠΙΣΝ υποδέχεται για τρίτη φορά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τους Σολίστες της Βενετίας (I Solisti Veneti), την πιο φημισμένη Ορχήστρα Δωματίου της Ιταλίας, μαζί με τη διακεκριμένη Ελληνίδα κοντράλτο Μαρίτα Παπαρίζου, σε μια εορταστική συναυλία με έργα μπαρόκ μουσικής. Την ορχήστρα διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Giuliano Carella.

Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτελεί ένα ταξίδι στην ιταλική και γερμανική μπαρόκ μουσική, μέσα από έργα κορυφαίων συνθετών του 18ου αιώνα. Από το λαμπερό κοντσέρτο γκρόσο του Arcangelo Corelli έως τις εκφραστικές άριες των Gluck, Händel, Porpora και Scarlatti το ρεπερτόριο αναδεικνύει τον πλούτο, την ευαισθησία και τη θεατρικότητα της εποχής. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα κοντσέρτα του Vivaldi, στα οποία διακρίνονται οι σολίστες Lucio Degani, Glauco Bertagnin, Enzo Ligresti και Giuseppe Barutti, προσδίδοντας ζωντάνια και ενέργεια σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μπαρόκ μουσικής.

Η ορχήστρα «I Solisti Veneti» ιδρύθηκε στην Πάδοβα το 1959 από τον Claudio Scimone, μαθητή του Δημήτρη Μητρόπουλου. Ο Scimone παρέμεινε Διευθυντής της μέχρι τον θάνατο του τον Σεπτέμβριο του 2018. Κάτω από την καθοδήγηση του, η ορχήστρα γρήγορα αναγνωρίστηκε διεθνώς από κοινό και κριτικούς και έγινε γνωστή κυρίως ερμηνεύοντας ιταλική μπαρόκ μουσική, παρουσιάζοντας και ηχογραφώντας πολλά έργα των Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, Francesco Geminiani, Benedetto Marcello και Giuseppe Tartini. Μετά τον θάνατο του Scimone, Μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ορχήστρας ανέλαβε ο Giuliano Carella.

Μέχρι σήμερα, οι Σολίστες της Βενετίας έχουν δώσει περισσότερα από 7.000 κοντσέρτα σε πάνω από 90 χώρες, έχουν λάβει μέρος στα σπουδαιότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής, έχουν ηχογραφήσει περισσότερα από 350 LP και CD, έχουν τιμηθεί με δεκάδες βραβεία (συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Grammy και του βραβείου «Una Vita per la Musica» για το σύνολο της καλλιτεχνικής τους προσφοράς) και έχουν συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές και σολίστες της εποχής μας, όπως οι Placido Domingo, Andrea Bocelli, José Carreras, June Anderson, Marilyn Horne, Ruggero Raimondi, Samuel Ramey, Lucio Dalla και Massimo Ranieri.

Η Μαρίτα Παπαρίζου έχει συνεργαστεί με τους Σολίστες της Βενετίας, πραγματοποιώντας πολλές συναυλίες ανά την Ευρώπη, καθώς και στον βραβευμένο προσωπικό της δίσκο Vivaldi ma non solo.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας.

Εισιτήρια:

Ζώνη Α – γενική είσοδος 18€

Ζώνη Β – γενική είσοδος 12€, μειωμένο 6€

Προπώληση εισιτηρίων:

• διαδικτυακά στον ιστότοπο της Ticket Services

• τηλεφωνικά: 210 7234567

• στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Έναρξη προπώλησης για το κοινό: Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 12.00.

New Orleans Jazz: The Storyville Ragtimers play Woody Allen

Τρίτη 6 Ιανουαρίου, 20.00

Αγορά

Είσοδος ελεύθερη

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου με τη συναυλία των Storyville Ragtimers - ένα μουσικό ταξίδι στον γοητευτικό κόσμο του Woody Allen, εκεί όπου η τζαζ συναντά τη μεγάλη οθόνη.



Οι Storyville Ragtimers αντλούν έμπνευση από τη φιλμογραφία του σπουδαίου Νεοϋορκέζου δημιουργού και παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα με εμβληματικά μουσικά κομμάτια που έντυσαν μελωδικά τις ταινίες του: από το Sleeper έως το Blue Jasmine και από το Radio Days έως το Midnight in Paris. Η μουσική των Django Reinhardt, Benny Goodman, Louis Armstrong, Cole Porter και George Gershwin υφαίνει τον καμβά αυτής της βραδιάς, που διανθίζεται με αφηγήσεις και στιγμιότυπα από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές των ταινιών του Allen.

Storyville Ragtimers:

Γιάννης Καραγιαννάκης – τρομπέτα

Κωστής Βαζούρας – σαξόφωνο, κλαρινέτο

Βασίλης Παναγιωτόπουλος – τρομπόνι

Μελέτης Πόγκας – κιθάρα, μπάντζο, φωνή

Μάνος Λούτας – κοντραμπάσο

Βασίλης Τζαβάρας – κιθάρα, πιάνο, φωνή

Θεόδωρος Χριστοδούλου – τύμπανα

360° Pop-Up Bar

21 Δεκεμβρίου - 7 Ιανουαρίου, 17.00 - 23.00

DJ Sets: 19.30 - 22.00

Φάρος

Είσοδος ελεύθερη

Με πανοραμική θέα -από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη- και φόντο τις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το 360° Pop-Up Bar, σχεδιασμένο από την αρχιτέκτονα–σκηνογράφο Ελίνα Λούκου, έρχεται από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, να καθιερωθεί ως το απόλυτο σημείο συνάντησης του γιορτινού ΚΠΙΣΝ.

Η εγκατάσταση, με τη μορφή λαβυρινθώδους κόκκινου χριστουγεννιάτικου φαναριού, λειτουργεί σαν ένα γιγάντιο μουσικό κουτί που αναπνέει μέσα στο φως. Η γεωμετρία της κατασκευής οδηγεί τους επισκέπτες σε ένα παιχνιδιάρικο μονοπάτι προς το κέντρο, όπου το θερμό φως και οι αντανακλάσεις δημιουργούν μια ατμόσφαιρα θαλπωρής και προσμονής. Ένα σημείο συνάντησης γεμάτο κίνηση και χρώμα, μια εμπειρία που συμπυκνώνει το πνεύμα των Χριστουγέννων στο ΚΠΙΣΝ.

Γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks, από τις 19.30 έως τις 22.00, και μια μεγάλη λίστα από λαχταριστά, εορταστικά κοκτέιλ με METAXA, ολοκληρώνουν την εμπειρία.

DJs line up:

21/12: RSN

22/12: Nype

23/12: Aloe Vera

24/12: Michalis Kamakas

25/12: George Garavellos

26/12: Fotini Galani

27/12: Xrysa Oikonomopoulou x Gabi Rose

28/12: Irini Karaoglou

29/12: Chevy

01/01: sleighqueens

02/01: George Florakis

03/01: D’arcy Foxx

04/01: Greece goes modern

05/01: Short Lady

Δεν θα πραγματοποιηθούν DJ sets στις 30 και 31 Δεκεμβρίου και στις 06 και 07 Ιανουαρίου.

Χορηγός: METAXA

A cosmic sound corner by SNFCC Youth Council

Μια κοσμική γωνιά για να ακούσουμε μαζί

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 20.00 | Βασιλική Κωνσταντέλλου, The Soul Peanuts

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, 20.00 | Lah Porella, Δήμητρα Τσαγκαράκη

Μεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Τις γιορτές, η ανάγκη για ηρεμία και ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Μακριά από τον θόρυβο και την ένταση, το SNFCC Youth Council δημιουργεί ένα σημείο συνάντησης με μουσική και φως, στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Σε διάλογο με το Whale Galaxy, τη φωτιστική εγκατάσταση στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου που απλώνεται πάνω από τους επισκέπτες σαν γαλαξιακή μάζα, το «A cosmic sound corner» προτείνει μια παύση, μια γωνιά για να σταθούμε και να συνδεθούμε μέσα από τη μουσική.

Στις 20 και 26 Δεκεμβρίου, από τις 20:00 έως τις 22:00, παρουσιάζονται δύο live με απαλές μελωδίες, στιγμές ησυχίας και μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσες και όσους θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα και να ακούσουν πραγματικά.

Pop-up συναυλίες στην Αγορά

Είσοδος ελεύθερη

Η στολισμένη Αγορά του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει στις 12.00 το μεσημέρι, με μουσική, χορό και pop-up συναυλίες, παρασύροντας μικρούς και μεγάλους στον ρυθμό των γιορτών! Οι pop-up συναυλίες θα πραγματοποιηθούν ως έκπληξη, χωρίς να ανακοινωθούν εκ των προτέρων, προσφέροντας ένα απρόσμενο μουσικό δώρο στους επισκέπτες.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.