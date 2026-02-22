Πρόκειται για τη τελευταία Κυριακή των Αποκριών, μετά από μια σειρά εκδηλώσεων και πάρτι που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης τις προηγούμενες ημέρες.

Η Αθήνα μπαίνει στο αποκορύφωμα των αποκριάτικων εορτασμών με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, που ξεκινά σήμερα το απόγευμα και αναμένεται να γεμίσει με μουσική, χορό και κέφι τους δρόμους του κέντρου.

Την περασμένη Κυριακή, οι μικροί Αθηναίοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν με μια πολύχρωμη αποκριάτικη εκδήλωση στο Ζάππειο, που συνδύαζε μουσική, χορό, ξυλοπόδαρους, κινέζικο δράκο, παιχνίδια και μπαλονοκατασκευές. Οι πιο νέοι «κάτοικοι» της πόλης απόλαυσαν δημιουργικά εργαστήρια και εικαστικές δράσεις, που οργανώθηκαν σε συνεργασία με τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, την Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και τις Βιβλιοθήκες του Δήμου.

Παράλληλα, πολιτιστικοί σύλλογοι και ενώσεις αναβίωσαν παραδοσιακά έθιμα από διάφορες γωνιές της Ελλάδας, όπως οι Κορδελάτοι της Νάξου και ο Γάμος του Φλάμπουρα των Σαρακατσαναίων, ενώ παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί και μουσικά δρώμενα, δίνοντας στους Αθηναίους την ευκαιρία να ζήσουν την αποκριάτικη ατμόσφαιρα με μια πολιτιστική διάσταση.

Η μεγάλη παρέλαση και το πρόγραμμα της ημέρας

Σήμερα, στις 5 το απόγευμα, η καρναβαλική πομπή θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος, όπου οι καρναβαλιστές θα συγκεντρωθούν για να δώσουν το σύνθημα της γιορτής. Την έναρξη θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα παίζουν μπάντες κρουστών και μουσικά σχήματα όπως τα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η ελληνική ομάδα Cheerleaders.

Η πομπή θα διασχίσει την Ερμού και την Αιόλου και θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, όπου στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά. Τους ρυθμούς της παρέλασης θα μεταδίδουν ζωντανά οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Λάμψη 92,3 και Athens DeeJay 95,2.

Η συνέχεια με τα Κούλουμα

Οι γιορτές της Αποκριάς θα κορυφωθούν με τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα, στον παραδοσιακό χώρο συνάντησης, τον Λόφο Φιλοπάππου. Από τις 11 το πρωί, η Φιλαρμονική θα καλωσορίζει το κοινό με τις μελωδίες της, ενώ οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να πετάξουν χαρταετούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πλούσια και πολύχρωμη γιορτή της πόλης.