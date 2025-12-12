Ευχή με μια φωτογραφία από τη χριστουγεννιάτικη ρωσική πρωτεύουσα.

Η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα εξέφρασε τις «καθιερωμένες» ευχές για καλό Σαββατοκύριακο με μια φωτογραφία από τη χριστουγεννιάτικη Μόσχα.

«Καλό Σαββατοκύριακο, Ελλάδα!», ανέφερε η ανάρτηση στον λογαριασμό της πρεσβείας στο Χ, η οποία συνοδευόταν με φωτογραφία από τα εγκαίνια του παγοδρομίου στην Κόκκινη Πλατεία.

{https://x.com/RFEmbassyGr/status/1999528927522337120}

Πάντως, αν η φωτογραφία του παγοδρομίου «γέννησε» ελπίδες σε χρήστες του Χ από την Αθήνα, υπενθυμίζεται πως ήδη έχει στηθεί εκείνο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να ζήσουν τη μαγεία του πατινάζ.