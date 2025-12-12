Μετά το Βέλγιο και η Ιταλία αντιδρά στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η ΕΕ συμφώνησε να «παγώσει» επ’ αόριστον περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στην Ευρώπη, ξεπερνώντας ένα μεγάλο εμπόδιο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα ως βοήθεια προς την Ουκρανία.

Πρόκειται για ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ που «πάγωσε» η ΕΕ μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, το 2022. Σήμερα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφώνησαν να τα «παγώσουν» για όσο χρειαστεί, αντί να αποφασίζουν ανά έξι μήνες για την επέκταση αυτής της δέσμευσης.

Αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο βήμα που απομακρύνει τον κίνδυνο η Ουγγαρία και η Σλοβακία να «μπλοκάρουν» κάποια στιγμή την παράταση της δέσμευσης των χρημάτων, αναγκάζοντας την ΕΕ να τα επιστρέψει στη Ρωσία, σημειώνει το Reuters.

«Η ΕΕ αποφάσισε μόλις να “παγώσει” επ’ αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό διασφαλίζει ότι ρωσικά κεφάλαια έως 210 δισ. ευρώ θα παραμείνουν στην ΕΕ, εκτός εάν η Ρωσία καταβάλει πλήρως αποζημιώσεις στην Ουκρανία για τη ζημιά που έχει προκαλέσει», τόνισε σε ανάρτηση η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, μέχρι να πάρει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα θα έχει κρίσιμη σημασία για την εξασφάλιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για τα ερχόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.

Η απόφαση αποτελεί ένα «ισχυρό μήνυμα» στη Μόσχα ότι «όσο συνεχίζεται αυτός ο βάναυσος πόλεμος επιθετικότητας, το κόστος για τη Ρωσία θα συνεχίσει να αυξάνεται», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα για την Ουκρανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο γενναίος γείτονάς μας θα γίνει ακόμα πιο ισχυρός στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ακινητοποιημένα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έως ότου να τερματίσει η Ρωσία τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας και να αποζημιώσει για τη ζημιά που προκάλεσε. Σήμερα τηρήσαμε αυτή τη δέσμευση. Επόμενο βήμα: η διασφάλιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-27», ανέφερε από την πλευρά του σε ανάρτηση ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Το δάνειο στην Ουκρανία

Το επ’ αόριστον «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων έχει στόχο να πείσει το Βέλγιο να υποστηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για τη χρήση αυτών των χρημάτων για ένα δάνειο ύψους έως 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, ώστε να καλύψει τις στρατιωτικές και μη ανάγκες της το 2026 και το 2027, σημειώνει το Reuters.

Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλλει στο Κίεβο αποζημιώσεις για τον πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στις 18 Δεκεμβρίου για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών για το δάνειο και την επίλυση των προβλημάτων που απομένουν.

Ωστόσο μετά το Βέλγιο και η Ιταλία αντιδρά στο σχέδιο για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η Ιταλία, το Βέλγιο, η Μάλτα και η Βουλγαρία με έγγραφο καλούν την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές χρήσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Politico.

Ειδικότερα, ζητούν «να συνεχίσουν να διερευνούν και να συζητούν εναλλακτικές επιλογές, σύμφωνες με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, με προβλέψιμες παραμέτρους, που παρουσιάζουν σημαντικά λιγότερους κινδύνους, για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, με βάση μια δανειακή διευκόλυνση ή λύσεις- γέφυρες». Οι τέσσερις χώρες αναφέρονται σε ένα plan B με έκδοση ομολόγου της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, η ρωσική κεντρική τράπεζα χαρακτήρισε παράνομο το σχέδιο της ΕΕ για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της και συμπλήρωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Επίσης, η ρωσική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα κάνει αγωγή στη Euroclear, που έχει έδρα στις Βρυξέλλες και κατέχει τα 185 δισεκατομμύρια από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη.