Μεγάλη μελέτη βάζει φρένο, στα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για την ασπιρίνη.

Η ιδέα ότι ένα απλό, ευρέως διαθέσιμο φάρμακο όπως η ασπιρίνη μπορεί να προλαμβάνει τον καρκίνο του εντέρου έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια. Ωστόσο, νέα μεγάλη έρευνα έρχεται να βάλει «φρένο» σε αυτή την προσδοκία, επισημαίνοντας ότι τα πιθανά οφέλη δεν είναι ούτε άμεσα ούτε εγγυημένα — ενώ οι κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Τι έδειξε η νέα έρευνα

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στη Cochrane Database of Systematic Reviews και βασίζονται σε ανάλυση 10 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών με συνολικά 124.837 συμμετέχοντες.

Η ερευνητική ομάδα από το West China Hospital of Sichuan University εξέτασε κατά πόσο η καθημερινή λήψη ασπιρίνης μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του παχέος εντέρου ή την εμφάνιση προκαρκινικών πολυπόδων σε άτομα με μέτριο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Η ασπιρίνη είναι απίθανο να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου μέσα στα πρώτα 5 έως 15 χρόνια χρήσης.

Σε ορισμένες μελέτες παρατηρήθηκαν πιθανές προστατευτικές επιδράσεις μετά από 10–15 χρόνια, όμως τα δεδομένα αυτά προέρχονται από φάσεις παρακολούθησης όπου οι συμμετέχοντες μπορεί να είχαν αλλάξει θεραπεία, διακόψει ή ξεκινήσει ασπιρίνη ανεξάρτητα — γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψίας.

Ο επικεφαλής συγγραφέας, Δρ. Zhaolun Cai, τόνισε ότι, παρότι η ιδέα της μακροχρόνιας πρόληψης είναι ελκυστική, «το όφελος δεν είναι εγγυημένο και συνοδεύεται από άμεσους κινδύνους».

Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας και εγκεφαλικού

Η έρευνα κατέγραψε σαφή αύξηση του κινδύνου σοβαρής εξωκρανιακής αιμορραγίας, καθώς και πιθανή αύξηση του κινδύνου αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου — ενός τύπου εγκεφαλικού που συμβαίνει όταν σπάει αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο.

Ο Δρ. Μπο Ζανγκ προειδοποίησε ότι:

«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να πιστέψουν πως αν πάρουν ασπιρίνη σήμερα, θα προστατευτούν από τον καρκίνο αύριο. Στην πραγματικότητα, αν υπάρξει όφελος, χρειάζονται πάνω από δέκα χρόνια για να φανεί - ενώ ο κίνδυνος αιμορραγίας ξεκινά αμέσως».

Ακόμη και η χαμηλή («παιδική») δόση ασπιρίνης αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Ιδιαίτερα ευάλωτοι θεωρούνται:

οι ηλικιωμένοι,

άτομα με ιστορικό γαστρικών ελκών,

όσοι πάσχουν από αιμορραγικές διαταραχές.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου βοηθά;

Παλαιότερα δεδομένα έχουν δείξει πιθανά οφέλη σε άτομα με υψηλό γενετικό κίνδυνο, όπως όσοι πάσχουν από Lynch syndrome. Ωστόσο, η νέα έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε άτομα με μέτριο κίνδυνο — και για αυτούς τα μακροπρόθεσμα οφέλη κρίνονται εξαιρετικά αβέβαια.

Παράλληλα, σε κλινική δοκιμή του 2025 που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, Σουηδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι ασθενείς που λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης μετά από αφαίρεση όγκου είχαν σχεδόν τις μισές πιθανότητες υποτροπής μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, αυτό αφορά δευτερογενή πρόληψη (μετά τη διάγνωση και θεραπεία) και όχι την πρόληψη σε υγιή άτομα.

Γιατί θεωρήθηκε ότι μπορεί να βοηθά;

Η ασπιρίνη δρα αναστέλλοντας την παραγωγή προσταγλανδινών — ουσιών που σχετίζονται με τη φλεγμονή και τον πόνο. Επειδή η χρόνια φλεγμονή συνδέεται με την ανάπτυξη καρκίνου, οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι η μακροχρόνια χρήση της ίσως μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου.

Ωστόσο, η πραγματική κλινική επίδραση αποδεικνύεται πιο σύνθετη.

«Όχι μία λύση για όλους»

Ο Δρ. Dan Cao υπογράμμισε ότι: «Η ευρεία χρήση ασπιρίνης στον γενικό πληθυσμό δεν υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Το μέλλον βρίσκεται στην εξατομικευμένη πρόληψη, με βάση μοριακούς δείκτες και ατομικά προφίλ κινδύνου».

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι κανείς δεν θα πρέπει να ξεκινά ασπιρίνη με στόχο την πρόληψη του καρκίνου χωρίς προηγούμενη συζήτηση με τον γιατρό του, ώστε να σταθμιστεί προσεκτικά ο κίνδυνος αιμορραγίας.

Τι ισχύει για τον καρκίνο του εντέρου σήμερα;

Ο καρκίνος του εντέρου (ή καρκίνος του παχέος εντέρου) είναι από τους συχνότερους τύπους καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές άλλες χώρες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιστατικών σε άτομα κάτω των 50 ετών.

Πιθανοί παράγοντες που ερευνώνται περιλαμβάνουν:

την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων,

την παχυσαρκία την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας μεταβολές στο μικροβίωμα του εντέρου

Η πρόληψη εξακολουθεί να βασίζεται σε: