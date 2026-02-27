Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το κολλαγόνο ίσως είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεται όχι ως θεραπεία κατά των ρυτίδων, αλλά ως μέρος μιας ολιστικής φροντίδας για το γηρασμένο και φωτογηρασμένο δέρμα.

Η λήψη συμπληρωμάτων κολλαγόνου καθημερινά μπορεί να αναζωογονήσει το δέρμα ενισχύοντας την ελαστικότητα και την ενυδάτωσή του, ωστόσο δεν εμποδίζει την εμφάνιση ρυτίδων, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση.

Οι ειδικοί εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία και δηλώνουν ότι είναι απόλυτα βέβαιοι ότι τα χάπια ή η σκόνη κολλαγόνου προσφέρουν «ορισμένα πραγματικά» οφέλη για το δέρμα, αν λαμβάνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν αποτελούν άμεση λύση.

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα από 113 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 8.000 άτομα, τα συμπληρώματα ανακουφίζουν από τη φθορά, τον πόνο και τη δυσκαμψία στις αρθρώσεις λόγω οστεοαρθρίτιδας.

Το κολλαγόνο είναι ένα είδος πρωτεΐνης που παράγεται φυσικά από το σώμα, αλλά μειώνεται με την ηλικία. Υποστηρίζει και ενισχύει το δέρμα, τα νύχια, τα οστά και τους συνδετικούς ιστούς, συμπεριλαμβανομένων των τενόντων και των χόνδρων.

«Το κολλαγόνο δεν είναι πανάκεια»

Από τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής και μετά, το σώμα παράγει λιγότερο κολλαγόνο, ενώ το ήδη υπάρχον διασπάται με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό.

Το κάπνισμα και η βλάβη από τον ήλιο επιδεινώνουν την κατάσταση.

Κατά την εμμηνόπαυση το δέρμα των γυναικών χάνει ακόμη περισσότερο κολλαγόνο, περίπου το ένα τρίτο, σύμφωνα με τους ερευνητές που δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Aesthetic Surgery Journal Open Forum.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμπληρωμάτων που μπορεί να λάβει κανείς, όπως θαλάσσιο, βόειο και vegan κολλαγόνο. Η ανασκόπηση δεν κατέληξε στο αν κάποιες μορφές κολλαγόνου είναι πιο αποτελεσματικές από άλλες.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin τονίζουν ότι πολλές από τις μελέτες για τα συμπληρώματα έχουν χρηματοδοτηθεί από τη βιομηχανία συμπληρωμάτων και έχουν διατυπωθεί «τολμηροί ισχυρισμοί» σχετικά με τα αντιγηραντικά οφέλη του κολλαγόνου. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση δεν έλαβε χρηματοδότηση από τη βιομηχανία συμπληρωμάτων.

Ένας από τους επικεφαλής ερευνητές, ο καθηγητής Lee Smith, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη συγκεντρώνει τα ισχυρότερα μέχρι σήμερα στοιχεία σχετικά με τη συμπληρωματική λήψη κολλαγόνου.

»Το κολλαγόνο δεν είναι πανάκεια, αλλά έχει αξιόπιστα οφέλη όταν χρησιμοποιείται συστηματικά, με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα για το δέρμα και την οστεοαρθρίτιδα. Τα ευρήματά μας δείχνουν σαφή οφέλη σε βασικούς τομείς της υγιούς γήρανσης, ενώ παράλληλα διαλύουν ορισμένους μύθους γύρω από τη χρήση του».

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το κολλαγόνο ίσως είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεται όχι ως θεραπεία κατά των ρυτίδων, αλλά ως μέρος μιας ολιστικής φροντίδας για το γηρασμένο και φωτογηρασμένο δέρμα.

Διατροφή φιλική προς το δέρμα

Η Bridget Benelam, επιστήμονας διατροφής στο British Nutrition Foundation, δήλωσε ότι η διατροφή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υγεία του δέρματος.

«Η βιταμίνη C συμβάλλει στον σχηματισμό κολλαγόνου, επομένως η επαρκής πρόσληψη από τρόφιμα όπως τα εσπεριδοειδή, τα μούρα, τα πράσινα λαχανικά, οι πιπεριές και οι ντομάτες μπορεί να βοηθήσει. Ο ψευδάργυρος, που βρίσκεται στο κρέας, τα πουλερικά, το τυρί, ορισμένα θαλασσινά, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους και τα δημητριακά ολικής άλεσης, βοηθά επίσης το σώμα να παράγει κολλαγόνο.

»Πρωτεΐνες από πηγές όπως τα φασόλια και οι φακές μπορούν να παρέχουν τα απαραίτητα αμινοξέα για την παραγωγή κολλαγόνου».

Με πληροφορίες από BBC