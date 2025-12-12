«Οι επιτυχίες της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή θα μπορούσαν να καθορίσουν την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε την Παρασκευή ένα βίντεο από την επίσκεψή του στα ουκρανικά στρατεύματα που συγκεντρώνονται στο Κουπιάνσκ, μια πόλη που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει πρόσφατα.

Στο βίντεο είναι ορατή στο βάθος η πινακίδα της πόλης του Κουπιάνσκ ενώ ακούγονται εκρήξεις. Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε την πόλη στα τέλη Νοεμβρίου και κάλεσε δημοσιογράφους να την επισκεφθούν μαζί με ρωσικά στρατεύματα.

Ο Ζελένσκι ενθάρρυνε τα στρατεύματα και είπε ότι τα οφέλη στο πεδίο της μάχης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες. Το ίδιο είχε πει και την Πέμπτη, όταν υπαινίχθηκε ότι η Ουκρανία εξαναγκάζεται σε παραχωρήσεις εδαφών.

«Σήμερα είναι ο τομέας Κουπιάνσκ, οι στρατιώτες μας που πετυχαίνουν αποτελέσματα για την Ουκρανία εδώ. Οι Ρώσοι μιλούν για το Κουπιάνσκ, αλλά η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της. Ήμουν εκεί, συνεχάρηκα τους στρατιώτες μας», δήλωσε ο Ζελένσκι και ευχαρίστησε «κάθε μονάδα, όλους όσοι μάχονται εδώ, όλους όσοι καταστρέφουν τον κατακτητή».

Πρόσθεσε πως οι επιτυχίες της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή θα μπορούσαν να καθορίσουν την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών, μια υπόδειξη ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μπορεί να πλησιάζουν στο τέλος τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτευχθούν αποτελέσματα στο μέτωπο, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να έχει αποτελέσματα στη διπλωματία. «Έτσι λειτουργεί: Όλες οι ισχυρές μας θέσεις στο εσωτερικό της χώρας είναι ισχυρές θέσεις στη συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1999473376620937551}

Το Κουπιάνσκ είναι μια πόλη στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία που λειτουργεί ως σημαντικός σιδηροδρομικός κόμβος και συνδέει το Χάρκοβο με το Ντονμπάς. Καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και ανακαταλήφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις τον Σεπτέμβριο του 2022 κατά τη διάρκεια μιας αντεπίθεσης στο Χάρκοβο.

Η σπάνια εμφάνιση του Ζελένσκι στην πρώτη γραμμή έρχεται ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς, με συζητήσεις για μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» που, προς το παρόν, θα απαιτούσε από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματα και να απαγορεύσει την είσοδο στα στρατεύματα της Μόσχας.

Το Κίεβο υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, με τον βοηθό του Ζελένσκι να απορρίπτει τις φήμες ότι έχει οριστικοποιηθεί η υπόθεση της παραχώρησης του Ντονμπάς.

Μια πρόσφατη έρευνα στην Ουκρανία δείχνει πως ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί προτιμούν την ειρήνη, αλλά χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις που ορίζονται στις τρέχουσες εκδοχές του ειρηνευτικού σχεδίου, ένα έγγραφο που προέρχεται από τις ΗΠΑ, αλλά δημιουργήθηκε με τη συμβολή του Κρεμλίνου.

Με πληροφορίες του KievPost