Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για υβριδικές επιθέσεις με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης.

Η Γερμανία απέδωσε σήμερα στη Ρωσία μια κυβερνοεπίθεση με στόχο το γερμανικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και μια «εκστρατεία» αποσταθεροποίησης στη διάρκεια των τελευταίων γερμανικών βουλευτικών εκλογών και κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στο Βερολίνο σχετικά με τις κατηγορίες αυτές.

«Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU είναι υπεύθυνη γι' αυτή την επίθεση» πληροφορικής που διαπράχθηκε τον Αύγουστο 2024 και «η Ρωσία επιχείρησε, μέσω της εκστρατείας Storm1516, να επηρεάσει και να αποσταθεροποιήσει» τις τελευταίες εκλογές το Φεβρουάριο, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Γι' αυτό σήμερα το πρωί καλέσαμε τον ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και καταστήσαμε σαφές ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τις ενέργειες της Ρωσίας και θα αναλάβουμε δράση εναντίον τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Reuters.

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για φερόμενη ρωσική κατασκοπεία, δραστηριότητες επιτήρησης με drones και δολιοφθοράς, για κυβερνοεπιθέσεις καθώς και για εκστρατείες παραπληροφόρησης, αναφέρφει το Euractiv.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής βοήθειας της Ουκρανίας από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει κατηγορήσει τη Μόσχα, μεταξύ άλλων, για τις πτήσεις με drones κοντά σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τους τελευταίους μήνες.

Η κίνηση του Βερολίνου έρχεται λίγες ώρες μετά την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Βερολίνο, κατά την οποία κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες για να αποτρέψουν «έναν πόλεμο που θα προέρχεται από τη Ρωσία κλίμακας ανάλογης των πολέμων που έζησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι οι επαναπαυμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται πόσο επείγον είναι αυτό. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα για δράση», είπε

Γερμανός ΥΠΕΞ: Περισσότεροι σύμμαχοι στην Ευρώπη πρέπει να αναλάβουν επειγόντως δράση

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι χρειάζεται επειγόντως περισσότερη υποστήριξη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να στηριχθεί η Ουκρανία ενάντια στις αδιάκοπες επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ είπε σε ομιλία του στο Βερολίνο ότι η Γερμανία εφέτος έχει γίνει ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας όσον αφορά την στρατιωτική και άλλη βοήθεια, προσθέτοντας ότι «περισσότεροι σύμμαχοι, περισσότεροι σύμμαχοι στην Ευρώπη, πρέπει να αναλάβουν επειγόντως δράση».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση στην οποία παρέστη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.