Η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό 2026, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά με τις ομιλίες των γενικών εισηγητών από τις οκτώ κοινοβουλευτικές ομάδες.

Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η συνεδρίαση, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά με τις ομιλίες των γενικών εισηγητών από τις οκτώ κοινοβουλευτικές ομάδες.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Την έναρξη της διαδικασίας αναλαμβάνουν οι γενικοί εισηγητές που όρισαν τα κόμματά τους, οι οποίοι θα μιλήσουν γαι 20 λεπτά έκαστος: από τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ ο Πάρις Κουκουλόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, από τη Νέα Αριστερά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Βιλιάρδος, από τη Νίκη ο Ανδρέας Βορύλλας και από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των ειδικών εισηγητών, οι οποίοι θα μιλούν εναλλάξ ανά κοινοβουλευτική ομάδα: για τη Νέα Δημοκρατία οι Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή,για το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης και Αικατερίνη Σπυριδάκη· για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης και η Κατερίνα Νοτοπούλου, για το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος-Βασίλειος Μεταξάς· για τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος· για την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, για τη Νίκη ο Σπυρίδων Τσιρώνης· για την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου, ενώ θα τοποθετηθεί και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το νομοσχέδιο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.