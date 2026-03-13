Ένοχος κρίθηκε και ο αδερφός της 16χρονης.

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 22 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στην 33χρονη μητέρα, η οποία κούρεψε και χτύπησε την 16χρονη κόρη της στην περιοχή του Ευόσμου.

Η κατηγορούμενη μητέρα κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία κατ'εξακολούθηση, με την ποινή να μετατρέπεται σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Συνολική ποινή 15 μηνών, μετατρέψιμη και αυτή προς 10 ευρώ ημερησίως, επιβλήθη και στον 19χρονο αδερφό του θύματος.

«Φεύγει και εξαφανίζεται συνεχώς» απολογήθηκε η 33χρονη, επισημαίνοντας ότι έψαχνε επί ώρες την κόρη της και τελικά πληροφορήθηκε ότι ήταν στον φίλο της. «Πήγα στην αστυνομία να την ψάξω, την βρήκα τελικά τα ξημερώματα. Όταν μπήκε στο σπίτι, τη χτύπησα πάνω στην ταραχή μου» πρόσθεσε στην απολογία της, σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Μετά την καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου εξετάστηκε από ιατροδικαστή και τέθηκε σε καθεστώς προστασίας.