Ένα νέο φάρμακο αλλάζει τη συζήτηση για τη δευτερογενή πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, όπου η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία από θρόμβωση και στον κίνδυνο αιμορραγίας είναι εύθραυστη

Οι ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής, ειδικά μέσα στους πρώτους μήνες μετά το αρχικό συμβάν.

Παρά τη χρήση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί να εκτίθεται σε υπολειπόμενο θρομβωτικό κίνδυνο ως αποτέλεσμα ύπαρξης ενός θεραπευτικού κενού που εδώ και χρόνια η σύγχρονη φαρμακολογία επιχειρεί να καλύψει.

Τελευταία, η ερευνητική κοινότητα έχει στραφεί στην ανάπτυξη νέων αντιθρομβωτικών θεραπειών που στοχεύουν τον παράγοντα XI της πήξης του αίματος, με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη της θρόμβωσης χωρίς αύξηση του αιμορραγικού κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο, το asundexian, ένας εκλεκτικός αναστολέας του ενεργοποιημένου παράγοντα XI (factor XIa), όταν προστίθεται στην τυπική αντιαιμοπεταλιακή αγωγή φαίνεται να αποσυνδέει τη διαδικασία θρόμβωσης από τη φυσιολογική αιμόσταση.

Με άλλα λόγια το φάρμακο δεν επιχειρεί απλώς να “αραιώσει” το αίμα, αλλά να στοχεύσει έναν κρίσιμο κόμβο της παθολογικής θρόμβωσης, αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη τη φυσιολογική αιμόσταση. Η υπόθεση είναι απλή αλλά ριζοσπαστική: να μειωθούν τα εγκεφαλικά χωρίς να αυξηθούν οι αιμορραγίες.

Τα πρώτα μεγάλης κλίμακας δεδομένα ήρθαν από τη μελέτη OCEANIC-STROKE, την πρώτη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή κλινική δοκιμή φάσης 3 που αξιολόγησε το asundexian στη δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν ως ένα πιθανό σημείο καμπής.

Σημαντική αποτροπή ισχαιμικού εγκεφαλικού

Η μελέτη OCEANIC-STROKE βασίστηκε σε προηγούμενα δεδομένα μελετών φάσης 2, σύμφωνα με τα οποία το asundexian επιτύγχανε πάνω από 90% αναστολή του παράγοντα XIa τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες συγκεντρώσεις του φαρμάκου, χωρίς αύξηση σοβαρής αιμορραγίας, είτε χορηγούνταν μόνο του, είτε σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

Η μελέτη φάσης 3 περιέλαβε 12.327 ασθενείς από 702 κέντρα σε 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπου όλοι είχαν ιστορικό μη καρδιοεμβολικού ισχαιμικού εγκεφαλικού ή υψηλού κινδύνου TIA (παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο) και ήδη λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, ενώ παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις αθηροσκλήρωσης ή αγγειακής πλάκας στην απεικόνιση. Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή με άλλη καρδιοεμβολική αιτία που απαιτούσε αντιπηκτική αγωγή αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Η μέση ηλικία των εθελοντών ήταν τα 68 έτη, το 25% ήταν άνω των 75 και το 33% αυτών ήταν γυναίκες.

Το 95% των συμμετεχόντων είχε ως αρχικό συμβάν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ το 27% είχε ήδη υποβληθεί σε οξεία θεραπεία με ενδοφλέβια θρομβόλυση ή ενδοαγγειακή θρομβεκτομή. Η συχνότερη υποκατηγορία ήταν η αθηροσκλήρωση μεγάλων αγγείων (41%) ακολουθούμενη από εγκεφαλικά αγνώστου αιτιολογίας (29%) και απόφραξη μικρών αγγείων (22%). Περισσότεροι από 1 στους 5 ασθενείς είχαν ιστορικό προηγούμενου εγκεφαλικού ή παροδικού ισχαιμικού.

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν εντός 72 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων ώστε να λάβουν είτε asundexian 50 mg ημερησίως είτε placebo, επιπλέον μονής ή διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και να μπουν σε παρακολούθηση για τα επόμενα 1,5-2 χρόνια.

Το αποτέλεσμα έδειξε υποτροπή ισχαιμικού εγκεφαλικού στο 6,2% της ομάδας που έλαβε asundexian έναντι 8,4% στην ομάδα ελέγχου, δηλαδή σχετική μείωση κινδύνου περίπου 26%. Η απόλυτη μείωση κινδύνου έφτασε το 1,9% ήδη από τον πρώτο χρόνο θεραπείας, κάτι που μεταφράζεται σε αποτροπή ενός εγκεφαλικού επεισοδίου σε 53 ασθενείς. Το όφελος παρέμεινε σταθερό ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο ή βαρύτητα του αρχικού επεισοδίου, έγραψαν οι ερευνητές.

Κρίσιμη όχι μόνο η αποτελεσματικότητα, αλλά και η ασφάλεια

Σε μια κατηγορία φαρμάκων όπου το αντιθρομβωτικό όφελος συχνά συνοδεύεται από αιμορραγικό ρίσκο, σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι το θεραπευτικό όφελος από τη λήψη του asundexian δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της σοβαρής αιμορραγίας. Ταυτόχρονα, τα σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα μειώθηκαν κατά 17%, ενώ τα θανατηφόρα ή αναπηρικά εγκεφαλικά κατά 31%.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο European Stroke Organisation Conference 2026 την περασμένη βδομάδα. Σε 902 συνολικά εγκεφαλικά επεισόδια που καταγράφηκαν, οι ασθενείς που έλαβαν asundexian εμφάνισαν λιγότερα μέτρια έως σοβαρά επεισόδια (22,9% έναντι 30,3%), αλλά και λιγότερα περιστατικά με αναπηρία ή θανατηφόρα έκβαση (2,1% έναντι 3,0%). Παράλληλα, παρατηρήθηκε μειωμένη ανάγκη για οξείες παρεμβάσεις όπως ενδοφλέβια θρομβόλυση ή μηχανική θρομβεκτομή.

Αν και ορισμένες υποαναλύσεις δεν είχαν σχεδιαστεί για αυστηρή στατιστική επιβεβαίωση, η συνολική εικόνα ήταν συνεπής: όχι μόνο λιγότερα εγκεφαλικά, αλλά και ηπιότερη κλινική έκβασή τους.

Στην καθημερινή κλινική πράξη, οι γιατροί συχνά περιορίζονται χρονικά στη χρήση ενισχυμένης αντιθρομβωτικής θεραπείας λόγω φόβου αιμορραγίας, συνήθως έως τρεις μήνες σε ασθενείς με ενδοκράνια αθηροσκλήρωση ή για 21 έως 30 ημέρες μετά από ήπιο εγκεφαλικό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες το asundexian ίσως προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα μιας μακροχρόνιας δεύτερης αντιθρομβωτικής παρέμβασης χωρίς το αντίστοιχο αιμορραγικό τίμημα, καλύπτοντας ένα κενό που μέχρι σήμερα παρέμενε ουσιαστικά ακάλυπτο στη θεραπευτική φαρέτρα της δευτερογενούς πρόληψης εγκεφαλικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή στην κλινική δοκιμή είχε και έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα κατέλαβε την 8η θέση παγκοσμίως σε αριθμό ενταγμένων ασθενών, με τη Β’ Νευρολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» να καταγράφει την πρώτη θέση διεθνώς σε συμμετοχή, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας μας στην κλινική έρευνα αιχμής.

Η εν λόγω μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Bayer AG και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δοκιμή φάσης 3 του αναστολέα του παράγοντα XIa για τη δευτερογενή πρόληψη εγκεφαλικού.

Ήδη οι εκτιμήσεις θέλουν το asundexian να εισέρχεται σε διαδικασία αξιολόγησης για αδειοδότηση από τον ευρωπαϊκό και τον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων έως το 2027.