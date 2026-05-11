Η ανάρτηση Τσίπρα για το βιβλίο του Ιθάκη.

Με εννέα σταθμούς σε ισάριθμες πόλεις συνεχίζεται η περιοδεία παρουσίασης του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξης Τσίπρας, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ένα «όμορφο ταξίδι» που, όπως σημειώνει, «ίσως τώρα μόλις αρχίζει».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους χιλιάδες αναγνώστες που, όπως αναφέρει, έχουν αγκαλιάσει το βιβλίο σε βιβλιοπωλεία και εκδηλώσεις παρουσίασης σε όλη τη χώρα.

«Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της “ΙΘΑΚΗΣ”», σημειώνει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο προς όσους παρευρέθηκαν στις παρουσιάσεις όσο και προς εκείνους που συμμετείχαν σε αυτές ως ομιλητές και παρουσιαστές.

Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την ανάρτησή του με μια αισιόδοξη αναφορά στη συνέχεια της πορείας του βιβλίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το ταξίδι της «ΙΘΑΚΗΣ» να βρίσκεται ακόμη στην αρχή του.