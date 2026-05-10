Εντοπίστηκε χτυπημένη η 28χρονη στην άκρη του δρόμου.

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μια 28 χρονη, μητέρα τριών παιδιών, μεταξύ των οποίων ενός βρέφους λίγων μηνών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30 χρονος σύζυγος της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Την γυναίκα, που ήταν αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, εντόπισε διερχόμενος οδηγος, χθες, Σάββατο, μετά το μεσημέρι, στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο , αλλά και αστυνομικοί. Αρχικά, ο 30 χρόνος υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει.

Όπως προέκυψε στην πορεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα στο όποιο φέρεται να επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας επτά και τεσσάρων ετών, όπως και το βρέφος ηλικίας περίπου τριών μηνών.