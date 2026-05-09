Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του εγκλήματος, ενώ οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι τη δίκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη, ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του, οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί του Σαββάτου, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους και τη μεταγωγή τους εκτός νησιού για λόγους ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κρατηθούν σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης ενώ η μεταγωγή τους οργανώθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης αλλά και της κοινωνικής φόρτισης που έχει προκαλέσει το έγκλημα.

Μετά την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών, κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία, την οποία όμως αρνείται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως ο δράστης έφερε όπλο.

Σύμφωνα με τις θέσεις της υπεράσπισης, ο βασικός κατηγορούμενος επικαλείται έντονη ψυχολογική φόρτιση και «θόλωση» τη στιγμή του εγκλήματος, ενώ υποστηρίζει ότι προηγήθηκε έντονο επεισόδιο με το θύμα. Από την πλευρά της, η 56χρονη δηλώνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στον σχεδιασμό της πράξης.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ. την επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον 20χρονο, όλες στον κορμό. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα ότι ο 20χρονος μία από τις βολίδες την έχει δεχθεί πισώπλατα. Στην πλάτη υπάρχει έγκαυμα, στοιχείο που αντιστοιχεί σε πύλη εισόδου. Παράλληλα, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα. Η εκτίμηση που αναφέρεται είναι ότι πρόκειται για πλήγμα στον κορμό, σε σημείο κοντά στη μασχάλη.

Ως προς τις αποστάσεις, οι τέσσερις πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2 – 3 μέτρων. Για δύο ακόμα πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση, με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για «χαριστικές βολές», καθώς ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 20χρονο ενώ ήδη βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

