Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να φτάσει νωρίς στο ΟΑΚΑ, καθώς η προσέλευση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το στάδιο.

Οι Metallica επιστρέφουν απόψε στην Αθήνα για μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές βραδιές της χρονιάς, με το ΟΑΚΑ να μετατρέπεται σε επίκεντρο της παγκόσμιας metal σκηνής και χιλιάδες θεατές να αναμένονται για το sold out show.

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί με τη χαρακτηριστική 360° σκηνή των Metallica, η οποία προσφέρει στο κοινό διαφορετική εμπειρία θέασης και μεγαλύτερη αίσθηση επαφής με τη μπάντα. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Knocked Loose και οι Gojira, δύο σχήματα που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την ένταση πριν από την εμφάνιση των Metallica. Οι πόρτες του σταδίου ανοίγουν στις 16:00, ενώ οι Knocked Loose αναμένεται να εμφανιστούν στις 18:00. Στις 19:00 θα ανέβουν στη σκηνή οι Gojira, ενώ οι Metallica αναμένεται να εμφανιστούν περίπου στις 20:30.

Πρόσβαση στο ΟΑΚΑ

Για τους κατόχους εισιτηρίων αρένας, η πρόσβαση θα γίνεται από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ, δηλαδή από Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ και Πεζογέφυρα, καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Μέσα από ειδική σήμανση, οι θεατές θα οδηγούνται στον χώρο μπροστά από τη σκηνή, ενώ θα υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Όσοι έχουν εισιτήρια για καθήμενες θέσεις θα μπορούν να εισέρχονται από όλες τις εισόδους, εκτός από τη Λεωφόρο Σπύρου Λούη, με πρόσβαση στις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17.

Παράλληλα, ειδική μέριμνα έχει προβλεφθεί για τα Άτομα με Αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Η πρόσβαση των οχημάτων τους θα γίνεται από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας

Η διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει ότι κατά την είσοδο στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας. Οι θεατές θα μπορούν να έχουν μαζί τους μόνο μικρές τσάντες έως μέγεθος Α4, δηλαδή 21 επί 30 εκατοστά. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος με όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά, επαγγελματικές κάμερες, εξοπλισμό ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης και drones.

Επίσης, εκτός χώρου θα πρέπει να μείνουν μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα, αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία, πανό και σημαίες με κοντάρια, λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες, αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς δεν θα μπορούν να περάσουν στον χώρο της συναυλίας.

Για τον λόγο αυτό, οι θεατές καλούνται να φτάσουν προετοιμασμένοι, να ακολουθήσουν τις οδηγίες της διοργάνωσης και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για την πρόσβαση, τον έλεγχο και την είσοδό τους στο στάδιο.

Δρομολόγια μέσων μεταφοράς

Ενισχυμένα θα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες θεατές που θα κινηθούν από και προς το ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για τη διευκόλυνση του κοινού της συναυλίας των Metallica, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 του Μετρό, δηλαδή στον ΗΣΑΠ, μέχρι τη λήξη της συναυλίας.

Παράλληλα, η κυκλοφορία θα ενισχυθεί με επιπλέον συρμούς, ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση του κοινού μετά το τέλος της βραδιάς. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, γεγονός που δίνει επιπλέον επιλογές μετακίνησης στους θεατές.