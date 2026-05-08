Η λίστα με τα υπό ανάκληση αυτοκίνητα αφορά τα Citroen Berlingo (K9), DS DS3 Crossback (D34), Peugeot 208 (P21), 2008 (P24), RIFTER / PARTNER (K9) και Opel Corsa F (P2JO), Combo (K9).

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία STELLANTIS σε συνεργασία με την εταιρεία AIGLON GROUP A.E., Επίσημο Εισαγωγέα των οχημάτων Citroen, DS, Peugeot και Opel στην Ελλάδα, εκτελεί εκστρατεία ανάκλησης ασφάλειας αυτοκινήτων για επικαιροποίηση λογισμικού της μονάδας BCM (Body Control Module).

Η συγκεκριμένη ανάκληση ασφαλείας περιλαμβάνει συνολικά 6.686 οχήματα με ημερομηνία παραγωγής 2024 - 2025 και ειδικότερα 321 Citroen/DS, 4.754 Peugeot και 1.611 Opel. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα που αποτελούν αντικείμενο αυτής της εκστρατείας, η ενδεικτική λυχνία του συστήματος υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (Lane Keep Assist) δεν ανάβει όταν η μπροστινή κάμερα είναι μπλοκαρισμένη, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων. Κατά συνέπεια, ο οδηγός δεν λαμβάνει καμία μόνιμη ένδειξη ότι η λειτουργία υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας δεν είναι διαθέσιμη. Εμφανίζεται, επιπλέον, ένα αναδυόμενο μήνυμα για περίπου 10 δευτερόλεπτα σε κάθε άνοιγμα ή κλείσιμο του διακόπτη (key on/key off).

Σημείωση: Αισθητήρας υποβοήθησης οδήγησης εκτός λειτουργίας: καθαρίστε τον αισθητήρα (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης). Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο και απαραίτητο να ενημερωθούν οι καταναλωτές για να επικαιροποιηθεί το λογισμικό της μονάδας BCM (Body Control Module).

Οι κάτοχοι των εμπλεκομένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου

Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Citroen, Peugeot, DS και Opel ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, οι δέουσες ενέργειες (επικαιροποίηση λογισμικού μονάδας BCM).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με τα Δίκτυα των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων ή/και

Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Citroen (www.citroen.gr), DS (www.dsautomobiles.gr), Peugeot (www.peugeot.gr) και Opel (www.opel.gr) όπως επίσης και με τα Τηλεφωνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πελατών των εταιρειών Citroen / 2106700150, DS / 2106700450, Peugeot / 2106700008 και Opel / 2106700550 σε ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00 καθημερινά ή/και αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές

διευθύνσεις:

