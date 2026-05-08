Έπειτα από πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του νεαρού φίλου του εκλιπόντος γιου τους.

Για «προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξεις περιύβρισης του νεκρού» έκανε λόγο η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Ν. που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέρα μεσημέρι στην Κρήτη, σημειώνοντας πως «ενώ ήταν νεκρό το παιδί, το χτυπούσε και το κλωτσούσε».

Όπως ανέφερε η Αλεξάνδρα Σπανάκη, τα στοιχεία της δικογραφίας και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σε σχέση με το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο του πραγματογνώμονα που διόρισε εκείνη, όσο και του πραγματογνώμονα που διορίστηκε με σχετική εντολή από Τροχαία, «συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου στο σημείο εκείνο, ώστε να εκτραπεί το όχημα και τελικώς να προσκρούσει σε παρακείμενη κολόνα».

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, η ταχύτητα του οχήματος δεν ξεπερνούσε τα 70 χλμ. την ώρα, ενώ το θύμα δεν είχε υποδείξει ποτέ προκλητική συμπεριφορά.

«Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμαι αυτό, όχι απλά μέμφομαι όποιον το επαναλαμβάνει θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα. Σας λέω ότι είναι ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. "Να γίνει το δικαστήριο κ. Σπανάκη μου έλεγε", να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά απειλών και επιθετικής συμπεριφοράς που είχαν προηγηθεί, μεταξύ άλλων τόνισε πως καταδεικνύουν ότι ο 21χρονος είχε στοχοποιηθεί. Στις δηλώσεις της επίσης, αναφέρθηκε και σε ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας του κατηγορουμένου σε προγενέστερο χρόνο, εκφράζοντας προβληματισμό για το αν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα.

Αναμενόμενη χαρακτήρισε, από την άλλη πλευρά, την ποινική μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους κατηγορουμένους, ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Γιώργος Κοκοσάλης.

Οι απολογίες του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και πάντως νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό για λόγους ασφαλείας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ αμέσως μετά και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γιώργος Κοκοσάλης, η απολογία του βασικού κατηγορουμένου ήταν πολύωρη και πραγματοποιήθηκε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Ήτανε μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του» ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία. Μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισης κάλεσε όσους παρεμβαίνουν δημόσια να αποφεύγουν αναφορές σε μη επιβεβαιωμένα στοιχεία, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το κλίμα.

«Αφήστε τις οικογένειες να θρηνήσουν και να συνειδητοποιήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.