Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την απολογία του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, που σκότωσε εν ψυχρώ τον Νικήστρατο Γεμιστό.

Για ένα πράγμα παρακάλεσε ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, ο οποίος εκτέλεσε εν ψυχρώ τον αδικοχαμένο Νικήστρατο Γεμιστό, λίγο πριν ολοκληρώσει την πολύωρη απολογία του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, το βράδυ της Πέμπτης. «Μία χάρη θέλω… Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω…» παρακάλεσε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr.

Για τον εαυτό του είπε ότι δεν τον νοιάζει τι θα απογίνει και τι θα πάθει. Δεν τον ενδιέφερε άλλωστε ούτε πριν. Και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά ότι στη διάρκεια της απολογίας του ομολόγησε ότι «αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι…»

Τόσο ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης όσο και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη για συνέργεια στην εκτέλεση του αδικοχαμένου παλικαριού, θα μεταχθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.