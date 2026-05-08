Οι ειδικοί τονίζουν ότι το βασικό μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης είναι η άμεση απομόνωση επιβεβαιωμένων και ύποπτων περιστατικών.

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊούστο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχουν ήδη καταγραφεί τρεις θάνατοι επιβατών και αρκετά επιβεβαιωμένα ή ύποπτα περιστατικά μόλυνσης. Το πλοίο, που είχε αποπλεύσει την 1η Απριλίου από την Ουσουάια, κατευθύνεται πλέον προς την Τενερίφη προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της διασποράς.

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία αλλά για «συρροή κρουσμάτων» ενός ήδη γνωστού ιού, ο οποίος εντοπίζεται εδώ και δεκαετίες στη Νότια Αμερική.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού»

Όπως εξήγησε ο κ. Σύψας, οι χανταϊοί αποτελούν οικογένεια ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω τρωκτικών και δεν έχουν την υψηλή μεταδοτικότητα του κορωνοϊού. Παρότι το συγκεκριμένο στέλεχος της Νότιας Αμερικής μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάδοση απαιτεί στενή επαφή.

«Αν επρόκειτο για κορωνοϊό, θα είχε μολυνθεί ολόκληρο το πλοίο. Εδώ έχουμε λίγα κρούσματα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δείχνει ότι η μετάδοση είναι περιορισμένη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε ειδική θεραπεία ούτε εμβόλιο για τον χανταϊό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η θνητότητα μπορεί να φτάσει ακόμη και το 30%, ιδιαίτερα στο στέλεχος των Άνδεων που εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός

Ο ιός μεταφέρεται κυρίως μέσω ούρων και περιττωμάτων ποντικιών. Όταν αυτά ξεραθούν, μετατρέπονται σε σκόνη που μπορεί να εισπνεύσει ο άνθρωπος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυξημένος κίνδυνος υπάρχει σε κλειστούς ή εγκαταλελειμμένους χώρους, όπως υπόγεια ή αποθήκες με παρουσία τρωκτικών.

Τα πρώτα συμπτώματα θυμίζουν γρίπη και περιλαμβάνουν:

πυρετό

πονοκέφαλο

μυαλγίες

έντονη κόπωση

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αναπνευστικά προβλήματα, αιμορραγική διάθεση ή νεφρική ανεπάρκεια.

Τι συμβαίνει στην Αργεντινή

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πού ακριβώς έγινε η αρχική μόλυνση των επιβατών του πλοίου.

Οι αρχές εξετάζουν το ταξιδιωτικό ιστορικό των πρώτων κρουσμάτων και αποστέλλουν ειδικά συνεργεία στην περιοχή της Γη του Πυρός για τη συλλογή και εξέταση τρωκτικών, με στόχο να εντοπιστεί πιθανή παρουσία του ιού.

Αν και ο χανταϊός θεωρείται ενδημικός σε αρκετές περιοχές της χώρας, η συγκεκριμένη επαρχία δεν είχε καταγράψει επίσημο κρούσμα εδώ και δεκαετίες.

Νέο ύποπτο κρούσμα σε Βρετανό επιβάτη

Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές της Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν ότι εξετάζεται τρίτο ύποπτο κρούσμα σε Βρετανό επιβάτη του πλοίου.

Ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια, όπου το πλοίο είχε πραγματοποιήσει στάση τον Απρίλιο. Ήδη δύο Βρετανοί έχουν επιβεβαιωμένα μολυνθεί, με τον έναν να νοσηλεύεται στην Ολλανδία και τον δεύτερο σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.