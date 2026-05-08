Οι υγειονομικές αρχές σε αρκετές χώρες δίνουν μάχη για να εντοπίσουν και να περιορίσουν τη διάδοση του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την Πέμπτη (7/5) ότι εντοπίστηκαν πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Η Αργεντινή ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι, σε αυτό το στάδιο, «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης» από τον χανταϊό, μια εστία του οποίου εμφανίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.

«Μέχρι σήμερα, και με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί έως τώρα από τις εμπλεκόμενες χώρες και τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μετάδοσης», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής σε ανακοίνωσή του, μετά το πέρας συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν οι υγειονομικοί εκπρόσωποι των 24 επαρχιών της χώρας.

Την Τετάρτη το υπουργείο είχε επισημάνει ότι εξέτασε τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε, το οποίο ταξίδευε επί τέσσερις μήνες μεταξύ της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης προτού επιστρέψει ξανά στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου για να αναχωρήσει με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση «εξετάστηκαν το ιστορικό καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη διαδρομή του αρχικού κρούσματος από την είσοδό του στη χώρα τον Νοέμβριο», διευκρίνισε το υπουργείο.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινή επεσήμανε ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε» στη χώρα και πρόσθεσε ότι η επαρχία της Γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο, δεν έχει αναφέρει «κανένα κρούσμα χανταϊού» από το 1996, όταν έγινε υποχρεωτική η επίσημη καταγραφή τους.

Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα σταλούν ειδικοί στην Ουσουάια για να αιχμαλωτίσουν και να εξετάσουν τρωκτικά, αναζητώντας «την πιθανή παρουσία του ιού».

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε αρκετές περιοχές της Αργεντινής με κατά μέσο όρο λίγο λιγότερα από εκατό κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Αυτά συχνότερα εντοπίζονται στις βορειοδυτικές επαρχίες της χώρας, δηλαδή στο αντίθετο άκρο από τη Γη του Πυρός. Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού – από το οποίο έχουν μολυνθεί τα κρούσματα που βρέθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο-- εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Παταγονίας.

Τρίτος Βρετανός

Στο μεταξύ οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι έχει εντοπιστεί ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό πολίτη ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει σταθμό στα μέσα Απριλίου.

Δύο Βρετανοί έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό. Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, αφού απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο την Τετάρτη, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής όπου διακομίστηκε τον Απρίλιο.