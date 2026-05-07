Χώρες από όλο τον κόσμο προσπαθούν από την Πέμπτη να εντοπίσουν άτομα που είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο "MV Hondius" που επλήγη από έξαρση του χανταϊού, πριν αυτό εγκλωβιστεί ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Τρία άτομα - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - πέθαναν, ενώ οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός Ελβετού πολίτη, θεωρείται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε την Τετάρτη ότι περίπου 40 επιβάτες είχαν αποβιβαστεί στο Σάο Τομέ, όπου το πλοίο έκανε στάση στο ταξίδι του προς το Πράσινο Ακρωτήρι - πριν αναφερθούν τα πρώτα κρούσματα.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους επιβάτες.

Μεταξύ αυτών που είχαν αποβιβαστεί ήταν και η σύζυγος του Ολλανδού που πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Η ίδια αρρώστησε και απεβίωσε πριν προλάβει να φτάσει στην Ολλανδία.

Η KLM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της εταιρείας από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.

Στέλεχος των Άνδεων

Ο ιός που εντοπίστηκε στα θύματα έχει επιβεβαιωθεί ως το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων μέσω πολύ στενής επαφής.

Οι ειδικοί έχουν τονίσει ότι η μετάδοση είναι πολύ σπάνια, αλλά η έξαρση έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση των Αμερικανών που βρίσκονται στο πλοίο, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος για τον αμερικανικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε την Πέμπτη ότι ένας Γάλλος πολίτης είχε έρθει σε επαφή με άτομο που νόσησε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα της νόσου.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει παγίδευση και ανάλυση τρωκτικών στη νότια πόλη Ουσουάια, σημείο εκκίνησης του κρουαζιερόπλοιου.

Τι θα γίνει όταν δέσει το πλοίο στην Τενερίφη

Στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκονται 150 επιβάτες και αναμένεται να δέσει στο Τενερίφη έως το Σάββατο.

Μόλις φτάσουν στο Τενερίφη, εφόσον είναι ακόμη υγιείς, όλοι οι μη Ισπανοί πολίτες θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, ενώ 14 Ισπανοί επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη.

Τρεις ασθενείς απομακρύνθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη. Ο ένας εισήχθη σε νοσοκομείο στην Ολλανδία, ενώ ένας άλλος μεταφέρθηκε στη Γερμανία για ιατρική περίθαλψη.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον τρίτο ασθενή επρόκειτο να προσγειωθεί στην Ολλανδία νωρίς την Πέμπτη, καθώς είχε καθυστέρηση λόγω προβλήματος στο σύστημα υποστήριξης ζωής του ασθενούς.

Το ζευγάρι από την Ολλανδία είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο

Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός - απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου - «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Με πληροφορίες από Reuters