Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να ιδιοποιήθηκαν παράνομα υπολογίζεται σε περίπου 867.740 ευρώ.

Το εδώλιο του κατηγορουμένου δείχνει ο εισαγγελέας στον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» πατέρα Αντώνιο για κακοδιαχείριση των οικονομικών των δομών . Μαζί του ζητείται να δικαστούν ένας στενός συνεργάτης του αλλά και η προσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 9 ετών και 8 μηνών για τιμωρητικές συμπεριφορές των φιλοξενουμένων στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» ο πατέρας Αντώνιος έχει να αντιμετωπίσει μία ακόμη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του για οικονομικές ατασθαλίες και κακοδιαχείριση, για την οποία ήδη ο εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή του σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας

Με την πρόταση του που αριθμεί 163 σελίδες ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας, προτείνει προς το αρμόδιο δικαστήριο να δικαστεί ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, μαζί με την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή και έναν στενό συνεργάτη του για αδικήματα σχετικά την οικονομική διαχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) .

Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων τις πράξεις της απιστίας κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της υπεξαίρεσης μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας στα αδικήματα αυτά αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων ν από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι Παπανικολάου Αντώνιος και Γεωργαντή Σταματία, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους".

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει επίσης δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών και πως οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα, το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία. Ο εισαγγελέας επισημαίνει πως εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε συγκεκριμένες πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα, η οποία κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, δρούσε υπό την "πειθώ και φορτικότητα" του πατέρα Αντώνιου, μεταξύ των οποίων και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν απομακρυνθεί από τη διοίκηση.

Στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται επίσης ότι μετά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου, σε προσωρινή διοίκηση, από τις 22 Νοεμβρίου 2022 η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην ΑΜΚΕ, αλλά εντούτοις κατόπιν παραινέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Ο εισαγγελικός λειτουργός με την πρόταση του ζητάει επίσης να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στους δύο κατηγορούμενους μετά την απολογία τους.