Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε και πάλι ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος για να δικαστεί αυτή τη φορά για τα κακουργήματα που του αποδίδονται, με βάση καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση.

«Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε», είπε ο πατέρας Αντώνιος απευθυνόμενους στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας όταν υποβλήθηκε αίτημα αναβολής από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας».

Στη δίκη παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσαν δύο φιλοξενούμενοι την στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν στραφεί με καταγγελίες του σε βάρος του πατέρα Αντώνιο.

Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη αλλά και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ´ εξακολούθηση, επέμεινε, μέσω και των συνηγόρων του πως η δίκη θα πρέπει να ξεκινήσει και να μη γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής.

Τελικά η δίκη διακόπηκε λόγω του κωλύματος της συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας για τις 7 Μαΐου. Το δικαστήριο όρισε και ψυχίατρο πραγματογνώμονα για να εξετάσει τον πρώτο παθόντα και πρώτο μάρτυρα και να κρίνει ότι εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο.

Οι πράξεις που αποδίδονται στον πατέρα Αντώνιο φέρονται να τελέστηκαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα, τον Βόλο, τη Χίο και την Καλαμάτα από το 2020 έως και το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας Αντώνιος έχει, ήδη , κριθεί ένοχος για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες για σωματικές κακοποιήσεις ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου».