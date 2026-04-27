Η «καλύτερη δικαστική αίθουσα της Ευρώπης» δεν είναι και τόσο καλή.

Για τουλάχιστον 30 ημέρες θα διακόψει μετά την αυριανή συνεδρίαση το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που εκδικάζει το δυστύχημα των Τεμπών, προκειμένου να γίνουν εργασίες στην αίθουσα του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Αν κρίνει κάποιος από το χρονικό διάστημα που απαιτείται (τουλάχιστον 30 ημέρες) φτάνει με σχετική ευκολία στο συμπέρασμα ότι η «καλύτερη δικαστική αίθουσα της Ευρώπης» δεν είναι και τόσο καλή και ότι «η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη» τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλη ή τουλάχιστον επαρκής για την υπόθεση των Τεμπών.

Η Πρόεδρος της έδρας είχε από την αρχή ακόμη της συνεδρίασης ανακοινώσει ότι η επόμενη συνεδρίαση ξεμακραινει χρονικά, διότι κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν εργασίες βελτίωσης στην αίθουσα.

Προκαταρκτική έρευνα

Να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για την αίθουσα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών.

Η προκαταρκτική παραγγέλθηκε στο προανακριτικό γραφείο, το οποίο ζητά από υπηρεσίες σειρά εγγράφων, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα και, κυρίως η ασφάλεια του κτιρίου.

Ειδικότερα αναζητούνται από την Πολεοδομία του Δήμου Λαρισαίων στοιχεία, έγγραφα και οικοδομικές άδειες. Ζητείται επίσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο φάκελος πυροπροστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πραγματογνώμονας που ορίστηκε έχει ήδη κάνει τις πρώτες αυτοψίες.

Αξίζει, τέλος να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση της δικαστικής αίθουσας στο campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ κόστισε πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρότι δε το αρχικό χρονοδιάγραμμα αφορούσε σε εργασίες που θα διαρκούσαν 2 μήνες (το κτίριο ήταν έτοιμο εξάλλου, απλώς λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο), τελικά δόθηκαν 4 παρατάσεις και οι εργασίες διήρκησαν περίπου 2 χρόνια!