Τελευταίο αντίο σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Νέα Δημοκρατίας.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κοιμητήριο Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από την ζωή, στις 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Νέα Δημοκρατίας, υπηρετώντας επί δεκαετίες σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της πολιτικής πορείας της παράταξης.

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Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του, αντί στεφάνων οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να ενισχύσουν οικονομικά τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Η σορός του Γιώργου Σουφλιά μεταφέρθηκε στον ναό καλυμμένη με την ελληνική σημαία, ενώ κατά την άφιξή της αποδόθηκαν τιμές από τιμητικό άγημα.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών», εκτός του πρωθυπουργού, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, καθώς και οι πολιτικοί Χρήστος Σταϊκούρας, Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκρέκας, Γιώργος Βουλγαράκης, Γιώργος Σούρλας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Χρήστος Κέλλας και Κωστής Χατζηδάκης, αποτίοντας φόρο τιμής σε μία εμβληματική μορφή της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ζωής.