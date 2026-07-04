Τον περασμένο μήνα, η Καρντάσιαν βρέθηκε στο Γκραν Πρι του Μονακό, όπου ο Χάμιλτον τερμάτισε στη δεύτερη θέση.

Σε μια σπάνια αναφορά στη σύντροφό του Κιμ Καρντάσιαν προχώρησε ο Λιούις Χάμιλτον κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε εκδήλωση στο Σίλβερστοουν, στο πλαίσιο του Βρετανικού Grand Prix.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o σταρ της Ferrari ήταν στη σκηνή μαζί με τους Όλιβερ Μπέρμαν, Λάντο Νόρις, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Τζορτζ Ράσελ όταν ένας θαυμαστής από το κοινό τον ρώτησε: «Φαίνεσαι πιο ευτυχισμένος τελευταία. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως έχει να κάνει με κάποια σύντροφο;».

Τότε, ο σχολιαστής Ντέιβιντ Κροφτ παρενέβη: «Ξέρετε γιατί ρωτάει; Απλώς θέλει να μάθει αν ο Κίμι χρειάζεται δύο πετσέτες ή όχι» είπε με χιούμορ αναφερόμενος στο Γκραν Πρι του Μονακό, όπου η Καρντάσιαν χρησιμοποίησε κατά λάθος μια πετσέτα που ήταν κρατημένη για τον Κίμι Αντονέλι.

Αφού χαμογέλασε, ο Βρετανός πιλότος έσπευσε να μιλήσει με θερμά λόγια για τη Ferrari, προτού αναφερθεί στη σύντροφό του, με την οποία είναι μαζί από τον Φεβρουάριο.

«Όταν περνάς έναν χρόνο με αυτή την ομάδα, καταλαβαίνεις ότι η Ferrari είναι η πιο εμβληματική ομάδα όλων των εποχών, παρ'ότι πέρασε μια δύσκολη περίοδο» σημείωσε.

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«Είναι μια εκπληκτική ομάδα και με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Ο πρώτος χρόνος ήταν προφανώς πολύ δύσκολος, αλλά το να βλέπουμε επιτέλους τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει να μας φέρνει ξανά εκεί που θέλουμε να είμαστε, είναι πολύ σημαντικό».

Και κατέληξε προσθέτοντας: «Και φυσικά είναι και η Κιμ».

To κοινό ξέσπασε σε επευφημίες, με τον Κροφτ να σχολιάζει: «Είναι πραγματικά υπέροχο να το βλέπουμε. Πραγματικά είναι».

Τον περασμένο μήνα, η Καρντάσιαν βρέθηκε στο Γκραν Πρι του Μονακό, όπου ο Χάμιλτον τερμάτισε στη δεύτερη θέση.

Στο βάθρο, ο οδηγός της Ferrari εθεάθη να στέλνει ένα γρήγορο φιλί προς την επιχειρηματία η οποία παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με την αδελφή της, Κλόε.

«Είναι υπέροχο που ήρθε αυτό το Σαββατοκύριακο και έχω την στήριξή της», είχε πει ο Χάμιλτον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα, συμπληρώνοντας: «Είναι πραγματικά υπέροχο να έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου και να σε στηρίζουν. Εκείνη το κάνει αυτό για εμένα κάθε μέρα».