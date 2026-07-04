Τα κρεμμύδια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, φλαβονοειδή και κερκετίνη, ουσίες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Επιστημονική μελέτη υποστηρίζει ότι κάποιοι είναι γενετικά προδιατεθειμένοι να αγαπούν το κρεμμύδι. Μάλιστα, αυτή η προτίμηση φαίνεται να συνδέεται με την καλύτερη υγεία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Medicine, διαπίστωσε ότι η γενετική προδιάθεση για προτίμηση στα κρεμμύδια σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερους από 160.000 ανθρώπους ηλικίας 37 έως 73 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank. Στη βάση υπήρχαν τόσο γενετικές πληροφορίες όσο και στοιχεία για τις διατροφικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων, όπως η προτίμησή τους σε κρεμμύδια, γκρέιπφρουτ και αλάτι.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα άτομα που φέρουν μια συγκεκριμένη παραλλαγή του γονιδίου του οσφρητικού υποδοχέα OR2T6 είναι πιθανότερο να τους αρέσουν τα κρεμμύδια.

Παράλληλα, όσοι έφεραν αυτή τη γενετική παραλλαγή είχαν μικρότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με υπέρταση ή διαβήτη τύπου 2.

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Γιατί τα κρεμμύδια ωφελούν την υγεία;

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απάντηση, ωστόσο δίνουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις.

Τα κρεμμύδια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, φλαβονοειδή και κερκετίνη, ουσίες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Επιπλέον, αποτελούν βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής και συνοδεύουν συνήθως γεύματα πλούσια σε λαχανικά και άλλα θρεπτικά τρόφιμα.

Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι όσοι απολαμβάνουν τα κρεμμύδια έχουν γενικότερα προτίμηση σε φυτικές και λιγότερο επεξεργασμένες τροφές, οι οποίες περιέχουν φυτοχημικές ενώσεις που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου υπέρτασης και διαβήτη.

Οι ειδικοί, πάντως, επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδεικνύει πως η κατανάλωση κρεμμυδιών από μόνη της προλαμβάνει τον διαβήτη ή την υπέρταση. Τα κρεμμύδια μπορεί να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, όμως η συνολική ποιότητα των διατροφικών συνηθειών, η τακτική σωματική άσκηση και η διατήρηση του φυσιολογικού σωματικού βάρους εξακολουθούν να είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι, αν σας αρέσουν τα κρεμμύδια, δεν υπάρχει λόγος να μην τα εντάξετε συχνότερα στη διατροφή σας. Αν όμως δεν τα προτιμάτε, δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας, καθώς υπάρχουν πολλά άλλα λαχανικά που προσφέρουν αντίστοιχα σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Με πληροφορίες από Prevention