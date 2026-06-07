Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ρετατρουτίδη θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω κλινικές δοκιμές.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από μια μεγάλη κλινική δοκιμή φέρνουν στο προσκήνιο ένα νέο φάρμακο τριπλής δράσης για τον διαβήτη τύπου 2, το οποίο φαίνεται να μειώνει σημαντικά τόσο τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα όσο και το σωματικό βάρος των ασθενών.

Το φάρμακο, ρετατρουτίδη, έχει σχεδιαστεί ώστε να δρα ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές ορμονικές οδούς που σχετίζονται με τον μεταβολισμό, την όρεξη και τη ρύθμιση της ενέργειας του οργανισμού, όπως αναφέρει ο Guardian. Σε αντίθεση με υπάρχουσες θεραπείες όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, η ρετατρουτίδη ενεργοποιεί όχι μόνο τα μονοπάτια GLP-1 και GIP, αλλά και τον υποδοχέα της γλυκαγόνης, ενισχύοντας επιπλέον την ενεργειακή κατανάλωση του σώματος.

Στη δοκιμή φάσης 3, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, συμμετείχαν 930 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία και έλαβαν εβδομαδιαίες ενέσεις ρετατρουτίδης σε διαφορετικές δόσεις ή εικονικό φάρμακο για 40 εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά:

Η μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) έφτασε κατά μέσο όρο το 1,7%–1,9% στις ομάδες της ρετατρουτίδης, έναντι περίπου 0,8% στο εικονικό φάρμακο.

Η απώλεια σωματικού βάρους κυμάνθηκε από 11,5% έως 15,3%, δηλαδή πάνω από τετραπλάσια σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (2,6%).

Παράλληλα καταγράφηκαν βελτιώσεις στη χοληστερόλη και στην αρτηριακή πίεση.

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Πώς λειτουργεί το φάρμακο

Η ρετατρουτίδη ανήκει στη νέα γενιά «πολυορμονικών» φαρμάκων, τα οποία μιμούνται φυσικές ορμόνες του εντέρου που ρυθμίζουν την πείνα και τον μεταβολισμό.

Το GLP-1 συμβάλλει στη μείωση της όρεξης και στη ρύθμιση του σακχάρου.

Το GIP ενισχύει τον γλυκαιμικό έλεγχο.

Η γλυκαγόνη, σε αυτό το συνδυαστικό σχήμα, φαίνεται να αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας του οργανισμού.

Ο συνδυασμός αυτός διαφοροποιεί τη ρετατρουτίδη από ήδη γνωστές θεραπείες της κατηγορίας, όπως το Ozempic και το Wegovy, που βασίζονται κυρίως στο GLP-1, ή το Mounjaro, που συνδυάζει GLP-1 και GIP.

Ασφάλεια και παρενέργειες

Στη μελέτη, οι περισσότεροι ασθενείς ανέφεραν ήπιες έως μέτριες παρενέργειες, κυρίως γαστρεντερικής φύσης, οι οποίες υποχώρησαν με την πάροδο του χρόνου. Συνολικά καταγράφηκαν 14 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δύο εκ των οποίων στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Τι λένε οι ειδικοί

Ειδικοί του χώρου χαρακτηρίζουν τα ευρήματα «ιδιαίτερα εντυπωσιακά», τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη θεραπευτική προσέγγιση στον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η απώλεια βάρους από μόνη της δεν αρκεί για πλήρη βελτίωση της υγείας, καθώς απαιτείται παράλληλη υποστήριξη για διατήρηση μυϊκής μάζας και ισορροπημένη διατροφή.

Παράλληλα, ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη άμεσες συγκρίσεις με άλλες υπάρχουσες θεραπείες, γεγονός που καθιστά πρόωρη οποιαδήποτε τελική αξιολόγηση υπεροχής.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ρετατρουτίδη θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω κλινικές δοκιμές.

Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, το φάρμακο αυτό ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στις μεταβολικές θεραπείες, συνδυάζοντας καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο με σημαντική απώλεια βάρους.