Από 100.000 ευρώ κερδίζουν τα δελτία του Τζόκερ με πέντε σωστές προβλέψεις.

Συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη (18/6) οι κληρώσεις του Τζόκερ, που μοιράζει τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας, έπειτα από διαδοχικά τζακ ποτ.

Επιπλέον, από 100.000 ευρώ κερδίζουν τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις, στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: