Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα δεν είναι πάντα εμφανές - Τα «ύπουλα» σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Τα σημάδια και τα συμπτώματα του αυξημένου σακχάρου στο αίμα είναι εύκολο να παραβλεφθούν, να παρερμηνευθούν ή να μην γίνουν καθόλου αντιληπτά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον διαβήτη τύπου 2, ο οποίος μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστος για πολλά χρόνια. «Ο αδιάγνωστος διαβήτης είναι πιο συχνός απ’ όσο νομίζουν πολλοί», τονίζει η διατροφολόγος Mary Ellen Phipps. «Σύμφωνα με το CDC, 11 εκατομμύρια ενήλικες πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για διαβήτη, αλλά δεν γνωρίζουν ότι τον έχουν».

Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται; «Πολλά άτομα με ήπια έως μέτρια αυξημένο σάκχαρο, ειδικά σε προδιαβήτη ή πρώιμο διαβήτη τύπου 2, μπορεί να μην έχουν καθόλου εμφανή συμπτώματα», τονίζει η διατροφολόγος Jackie Topol. Επιπλέον, το υψηλό σάκχαρο τείνει να αναπτύσσεται σταδιακά και στα αρχικά του στάδια τα συμπτώματα μπορεί να είναι ανεπαίσθητα ή να απουσιάζουν εντελώς.

Τα καλά νέα είναι ότι η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να κάνει τη διαφορά, αναφέρει η Phipps.

Τα σημάδια υψηλού σακχάρου που δεν πρέπει να αγνοήσετε:

1. Διψάτε συνέχεια

Διψάτε συνέχεια και πηγαίνετε πιο συχνά στην τουαλέτα; Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι υψηλά, τα συμπτώματα αυτά συχνά εμφανίζονται μαζί.

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«Η περίσσεια γλυκόζης στο αίμα κάνει τα νεφρά να δουλεύουν πιο έντονα για να την αποβάλουν», τονίζει η διατροφολόγος Maria Elena Fraga. «Τα νεφρά τραβούν νερό από τους ιστούς σας για να αραιώσουν τη γλυκόζη ώστε να μπορεί να αποβληθεί μέσω των ούρων, με αποτέλεσμα πιο συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα».

Καθώς το σώμα χάνει νερό και ηλεκτρολύτες λόγω της αυξημένης ούρησης, η δίψα αυξάνεται, οδηγώντας σε μεγαλύτερη κατανάλωση υγρών. Αν πίνετε ζαχαρούχα ποτά όπως χυμούς, ενεργειακά ποτά ή αναψυκτικά, μπορεί να αυξηθεί περισσότερο το σάκχαρο.

2. Πεινάτε συνέχεια

«Το σώμα μετατρέπει την τροφή που τρώτε σε γλυκόζη, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται από τα κύτταρά σας για ενέργεια», τονίζει η Fraga. Ωστόσο, μερικές φορές αυτή η γλυκόζη δεν μπορεί να εισέλθει στα κύτταρα.

Αυτό μπορεί να συμβεί αν το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, την ορμόνη που βοηθά τη μεταφορά της γλυκόζης στα κύτταρα, ή αν η ινσουλίνη δεν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.

Αποτέλεσμα; «Η αδυναμία χρήσης της γλυκόζης προκαλεί έλλειψη ενέργειας, που μπορεί να σας κάνει να πεινάτε περισσότερο», αναφέρει η Fraga.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική πείνα σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους μπορεί να αποτελεί ένδειξη διαβήτη, ιδιαίτερα διαβήτη τύπου 1. Αν τρώτε αρκετά αλλά νιώθετε διαρκώς πεινασμένοι και χάνετε βάρος, είναι σημαντικό να ζητήσετε ιατρική αξιολόγηση.

3. Θολή όραση

Το υψηλό σάκχαρο μπορεί να επηρεάσει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία των ματιών, προκαλώντας θολή όραση που μπορεί να εμφανίζεται και να υποχωρεί, συχνά πριν από τη διάγνωση διαβήτη. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να βλάψει τον αμφιβληστροειδή, οδηγώντας σε διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συνιστά σε όλα τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 να κάνουν εξέταση διαστολής οφθαλμών μετά τη διάγνωση.

4. Νιώθετε πάντα κουρασμένοι

Τα κύτταρά σας χρειάζονται γλυκόζη για ενέργεια. Η έλλειψη ινσουλίνης ή η αντίσταση στην ινσουλίνη εμποδίζει τη γλυκόζη να εισέλθει στα κύτταρα από το αίμα. Χωρίς επαρκές «καύσιμο», μπορεί να νιώθετε έντονη κόπωση.

5. Παθαίνετε συχνά ουρολοιμώξεις

Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν το 40% των ατόμων με διαβήτη εμφανίζουν ουρολοιμώξεις. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα προσπαθεί να αποβάλει την περίσσεια γλυκόζης αυξάνοντας την παραγωγή ούρων. Αν και αυτό μειώνει τη γλυκόζη στο αίμα, μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν λοιμώξεις.

6. Αναπτύσσετε σκούρες κηλίδες και δερματικές αλλοιώσεις

Σκούρες κηλίδες με βελούδινη υφή στο δέρμα, όπως στον λαιμό, τις μασχάλες, τα δάχτυλα και τη βουβωνική χώρα, μπορεί να αποτελούν ένδειξη μιας κατάστασης που σχετίζεται με τον διαβήτη - της acanthosis nigricans.

Προκαλείται από υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, «που μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι προδιαβήτη, διαβήτη ή ινσουλινοαντίστασης», τονίζει η Fraga.

Επίσης μπορεί να εμφανιστούν δερματίτιδα, βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις και ξηροδερμία με κνησμό.

7. Άλλα συμπτώματα

Δεν εμφανίζουν όλοι τα ίδια συμπτώματα. «Τριχόπτωση και ξηροδερμία, ναυτία, πληγές που δεν επουλώνονται, μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των χεριών και ποδιών και ξηροστομία είναι επίσης συμπτώματα υψηλού σακχάρου», αναφέρει η Phipps. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν σεξουαλικά προβλήματα, όπως μειωμένη libido ή στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες και κολπική ξηρότητα στις γυναίκες.

Σωστή διαχείριση

Το αυξημένο σάκχαρο συμβαίνει όταν η γλυκόζη συσσωρεύεται στο αίμα. Παίρνουμε γλυκόζη από τροφές με υδατάνθρακες όπως ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά και φρούτα. Μετά την πέψη, η γλυκόζη περνά στο αίμα και χρησιμοποιείται για ενέργεια. Η ινσουλίνη, ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας, βοηθά στη μεταφορά της γλυκόζης στα κύτταρα. Αν το σώμα δεν παράγει ινσουλίνη ή δεν τη χρησιμοποιεί σωστά (ινσουλινοαντίσταση), η γλυκόζη παραμένει στο αίμα.

Η διαχείριση του σακχάρου βασίζεται σε σταθερές καθημερινές συνήθειες:

σωματική δραστηριότητα για βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη

ισορροπημένα γεύματα με φυτικές ίνες, άπαχη πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά

διατήρηση υγιούς βάρους

αποφυγή καπνίσματος

έλεγχος άλλων παθήσεων όπως η υπέρταση

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, αλλά δεν αντικαθιστούν την ιατρική φροντίδα. Αν ανησυχείτε για το σάκχαρό σας, μια απλή εξέταση αίματος από επαγγελματία υγείας μπορεί να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματα.

Με πληροφορίες από eatingwell.com