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Λαχανικά και σόγια συνδέονται με έως και 30% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Η τακτική κατανάλωση συγκεκριμένων φυτικών τροφών, όπως τα όσπρια και τα προϊόντα σόγιας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Όπως αναφέρει το eatingwell, η υπέρταση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως, επηρεάζοντας περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επειδή συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα, θεωρείται «σιωπηλός» παράγοντας κινδύνου, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την πρόληψη μέσω του τρόπου ζωής.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης φυτικών τροφών και υπέρτασης, αναλύοντας δεδομένα από μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Η υψηλότερη κατανάλωση λαχανικών, όπως φασόλια, φακές και ρεβίθια, συνδέθηκε με 16% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Για κάθε 100 γραμμάρια λαχανικών ημερησίως, ο κίνδυνος φάνηκε να μειώνεται κατά περίπου 12%.

Σε ορισμένα επίπεδα κατανάλωσης (περίπου 170 γραμμάρια την ημέρα), η μείωση του κινδύνου έφτανε έως και 30%.

Αντίστοιχα, η κατανάλωση σόγιας εμφάνισε επίσης σημαντικά οφέλη:

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Οι καταναλωτές σόγιας είχαν περίπου 19% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Η μέγιστη μείωση του κινδύνου κυμάνθηκε κοντά στο 28%–29%, κυρίως σε μέτρια επίπεδα κατανάλωσης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: συσχέτιση, όχι αιτιότητα

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποδεικνύεται άμεση αιτιώδης σχέση.

Άτομα που καταναλώνουν περισσότερα όσπρια και σόγια ενδέχεται να ακολουθούν συνολικά πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με περισσότερη άσκηση ή λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα, στοιχεία που επίσης επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση.

Η ανάλυση κατέγραψε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις επιμέρους μελέτες, κάτι που αποδίδεται σε πολιτισμικές διαφορές στη διατροφή και στον τρόπο παρασκευής των τροφίμων.

Για παράδειγμα, τα όσπρια μπορεί να καταναλώνονται απλά βρασμένα ή σε συνδυασμό με αλμυρά συστατικά, ενώ η σόγια εμφανίζεται σε διάφορες μορφές, από φρέσκα προϊόντα έως ζυμωμένα ή επεξεργασμένα τρόφιμα.

Τι σημαίνει για την καθημερινή διατροφή

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ένταξη περισσότερων φυτικών τροφών στη διατροφή αποτελεί έναν απλό και πρακτικό τρόπο υποστήριξης της καρδιαγγειακής υγείας.

Μικρές αλλαγές, όπως η προσθήκη ρεβιθιών σε σαλάτες, η χρήση φακών σε σούπες ή η κατανάλωση τόφου και edamame, μπορούν να συμβάλουν στη συνολική βελτίωση της διατροφής.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οι τροφές αυτές δεν αντικαθιστούν την ιατρική αγωγή σε άτομα με υπέρταση, αλλά λειτουργούν υποστηρικτικά στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής.