Βιταμίνη Β12: Η πολύτιμη σύμμαχος για ενέργεια και υγεία.

Η βιταμίνη Β12, γνωστή και ως κοβαλαμίνη, είναι μία από τις σημαντικότερες βιταμίνες για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Ανήκει στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β και παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη σύνθεση του DNA. Παρότι απαιτείται σε μικρές ποσότητες, η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ένας από τους βασικότερους ρόλους της βιταμίνης Β12 είναι η συμβολή της στον σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά, ο οργανισμός δυσκολεύεται να παράγει υγιή κύτταρα αίματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλοβλαστική αναιμία. Τα άτομα με έλλειψη Β12 συχνά αισθάνονται έντονη κόπωση, αδυναμία, ζάλη και μειωμένη αντοχή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Παράλληλα, η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την υγεία του νευρικού συστήματος. Συμβάλλει στη διατήρηση της μυελίνης, της προστατευτικής ουσίας που περιβάλλει τα νεύρα και επιτρέπει τη σωστή μετάδοση των νευρικών σημάτων. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως μούδιασμα στα άκρα, προβλήματα ισορροπίας, δυσκολία συγκέντρωσης και διαταραχές μνήμης.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι νευρολογικές βλάβες μπορεί να γίνουν μόνιμες. Οι κύριες πηγές βιταμίνης Β12 είναι τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, το συκώτι, τα ψάρια, τα θαλασσινά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, οι χορτοφάγοι και ιδιαίτερα οι vegans διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έλλειψης και συχνά χρειάζονται εμπλουτισμένα τρόφιμα ή συμπληρώματα διατροφής.

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Επίσης, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με προβλήματα απορρόφησης στο γαστρεντερικό σύστημα ενδέχεται να παρουσιάσουν χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για τους περισσότερους ενήλικες είναι περίπου 2,4 μικρογραμμάρια, αν και οι ανάγκες μπορεί να αυξηθούν κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό. Ευτυχώς, η έλλειψη Β12 μπορεί να διαγνωστεί εύκολα μέσω αιματολογικών εξετάσεων και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με διατροφικές αλλαγές, συμπληρώματα ή ενέσιμη χορήγηση όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η βιταμίνη Β12 αποτελεί έναν αθόρυβο αλλά ζωτικής σημασίας παράγοντα για την υγεία. Η επαρκής πρόσληψή της συμβάλλει στην ενέργεια, στη νοητική λειτουργία και στη γενικότερη ευεξία, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα πιο μικρά θρεπτικά συστατικά μπορούν να έχουν τεράστια σημασία για τον οργανισμό μας.

Μάλιστα, 8 τροφές με περισσσότερη βιταμίνη Β12, είναι:

συκώτι

μύδια

στρείδια

μαγιά

τόνος

γιαούρτι

σαρδέλες

φυτικά γάλατα

Πηγή health.com