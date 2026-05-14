«Αυτή η μελέτη ανοίγει την πόρτα για να μάθουμε περισσότερα για προσβάσιμες, ασφαλείς παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε μια πιο υγιή, υψηλότερης ποιότητας γήρανσης» σημειώνουν οι επιστήμονες.

Μια μεγάλη κλινική έρευνα διαπίστωσε πως η λήψη μιας καθημερινής πολυβιταμίνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης σε ηλικιωμένους ενήλικες, ειδικά σε άτομα των οποίων το σώμα γερνά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Ερευνητές από το Mass General Brigham ανέλυσαν δεδομένα από ηλικιωμένους που συμμετείχαν σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή και διαπίστωσαν ότι δύο χρόνια χρήσης πολυβιταμίνης συνδέθηκε με πιο αργή βιολογική γήρανση σε διάφορες μετρήσεις που βασίζονται στο DNA. Το αποτέλεσμα ήταν ίσο με περίπου τέσσερις λιγότερους μήνες βιολογικής γήρανσης κατά τη διάρκεια της μελέτης. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα για τον εντοπισμό τρόπων όχι μόνο για να ζήσουμε περισσότερο, αλλά και για να ζήσουμε καλύτερα», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Howard Sesso, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής Mass General Brigham. «Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε τα οφέλη μιας πολυβιταμίνης να συνδέονται με δείκτες βιολογικής γήρανσης. Αυτή η μελέτη ανοίγει την πόρτα για να μάθουμε περισσότερα για προσβάσιμες, ασφαλείς παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε μια πιο υγιή, υψηλότερης ποιότητας γήρανσης».

Πώς οι επιστήμονες μέτρησαν τη βιολογική γήρανση

Η βιολογική ηλικία αντικατοπτρίζει την ταχύτητα γήρανσης του σώματος σε κυτταρικό επίπεδο, η οποία μπορεί να διαφέρει από την πραγματική ηλικία ενός ατόμου. Για να μετρήσουν αυτή τη διαδικασία, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν «επιγενετικά ρολόγια», τα οποία εκτιμούν τη βιολογική γήρανση εξετάζοντας μικρές χημικές αλλαγές στο DNA με την πάροδο του χρόνου.

Αυτά τα ρολόγια εστιάζουν σε περιοχές του DNA που εμπλέκονται στον έλεγχο της γονιδιακής δραστηριότητας (γνωστή ως μεθυλίωση του DNA). Επειδή αυτές οι αλλαγές μεταβάλλονται φυσικά με την ηλικία, οι επιστήμονες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να εκτιμήσουν την ταχύτητα γήρανσης, ακόμη και να προβλέψουν κινδύνους που συνδέονται με ασθένειες και θνησιμότητα.

Η νέα έρευνα χρησιμοποίησε πληροφορίες από τη Μελέτη Αποτελεσμάτων Πολυβιταμινών Συμπληρώματος COcoa (COSMOS), μια μακροχρόνια κλινική δοκιμή που αφορούσε ηλικιωμένους. Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα μεθυλίωσης DNA από δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν από 958 υγιείς συμμετέχοντες των οποίων η μέση χρονολογική ηλικία ήταν 70.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν τυχαία σε μία από τις τέσσερις ομάδες: ημερήσιο εκχύλισμα κακάο και πολυβιταμίνη, ημερήσιο εκχύλισμα κακάο και placebo (εικονικό) φάρμακο, εικονικό φάρμακο και πολυβιταμίνη, ή μόνο εικονικό φάρμακο.

Οι ερευνητές συνέκριναν τις αλλαγές σε πέντε ξεχωριστά επιγενετικά ρολόγια στην αρχή της μελέτης και έκαναν ξανά το ίδιο μετά από ένα και δύο χρόνια. Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που έλαβαν μόνο εικονικά φάρμακα, όσοι έλαβαν πολυβιταμίνη εμφάνισαν βραδύτερη βιολογική γήρανση και στις πέντε μετρήσεις. Δύο από τα ρολόγια, τα οποία σχετίζονται έντονα με τον κίνδυνο θνησιμότητας, έδειξαν στατιστικά σημαντική επιβράδυνση.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η χρήση πολυβιταμινών μείωσε τη βιολογική γήρανση κατά περίπου τέσσερις μήνες μέσα σε δύο χρόνια. Τα ισχυρότερα αποτελέσματα εμφανίστηκαν σε συμμετέχοντες των οποίων η βιολογική ηλικία ήταν ήδη μπροστά από τη χρονολογική τους ηλικία όταν ξεκίνησε η έρευνα.

«Σχεδιάζουμε να κάνουμε έρευνα παρακολούθησης για να προσδιορίσουμε εάν η επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης - που παρατηρείται μέσω αυτών των πέντε επιγενετικών ρολογιών, και πρόσθετων ή νέων - επιμένει μετά το τέλος της έρευνας», δήλωσε ο συν-συντάκτης και συνεργάτης Yanbin Dong, MD, PhD, διευθυντής του Ινστιτούτου Georgia Prention, Ιατρικό Κολλέγιο της Georgia στο Πανεπιστήμιο Augusta.

Πιθανές συνδέσεις με την υγεία του εγκεφάλου και την πρόληψη ασθενειών

Οι ερευνητές λένε ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να κατανοήσουν πώς η επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης μπορεί να επηρεάσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την υγεία. Η ομάδα του COSMOS σχεδιάζει να συνεχίσει να μελετά κατά πόσον οι επιδράσεις της καθημερινής χρήσης πολυβιταμινών θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση προηγούμενων ευρημάτων που συνδέονται με βελτιωμένη γνωστική λειτουργία και χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου και καταρράκτη.

«Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν πολυβιταμίνες χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν τυχόν οφέλη από τη λήψη τους, επομένως όσο περισσότερα μπορούμε να μάθουμε για τα πιθανά οφέλη για την υγεία, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Sesso.

Με πληροφορίες του sciencedaily