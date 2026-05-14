Εθνικιστές από όλο το Ισραήλ διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ φώναζαν «Θάνατος στους Άραβες», «Είθε τα χωριά σας να καούν» και «Η Γάζα είναι νεκροταφείο» σε μια πορεία υπό κρατική αιγίδα για να σηματοδοτήσουν την επέτειο της κατάληψης και προσάρτησης της πόλης.

Η ετήσια διεκδίκηση του εβραϊκού ελέγχου στην παλαιστινιακή Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει γίνει πιο ακραία τα τελευταία χρόνια, και η εκδήλωση της Πέμπτης κορυφώθηκε με τον υπουργό εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, να ξεδιπλώνει μια ισραηλινή σημαία μπροστά από το τζαμί αλ-Άκσα, τον ιερότερο ισλαμικό τόπο στην πόλη.

Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στη μουσουλμανική συνοικία της Παλιάς Πόλης είχαν κλείσει τα καταστήματά τους ή είχαν πάει στα σπίτια τους πριν ξεκινήσει η πορεία, αλλά μέλη ριζοσπαστικών εβραϊκών ομάδων συγκρούστηκαν με τους Παλαιστίνιους κατοίκους που ήταν ακόμα εκεί, με τις δύο πλευρές να πετούν καρέκλες η μία στην άλλη, μέχρι που τους χώρισε η αστυνομία.

«Ήρθα να δείξω σε όλο τον κόσμο ότι αυτή είναι η πόλη μας. Αυτή είναι η Αγία Γη. Ο Θεός μας έδωσε αυτή τη χώρα και αυτή την πόλη», δήλωσε ο 19χρονος διαδηλωτής, Αριέλ Αμιχάι. Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει η πορεία προς τους Παλαιστίνιους στην Ιερουσαλήμ, απάντησε: «Ότι πρέπει να φύγουν. Αυτή είναι η χώρα μας. Και δεν μπορούν απλώς να βρίσκονται εδώ και να προσπαθούν να μας μαχαιρώσουν ή να μας σκοτώσουν».

Ο Αμιχάι, ο οποίος κατάγεται από το Μοντι'ίν, 43 χλμ. από την Ιερουσαλήμ, είπε στον Guardian ότι πίστευε πως η Ημέρα της Ιερουσαλήμ, που σηματοδοτεί την κατάληψη της ανατολικής πλευράς της πόλης το 1967, ήταν η μόνη ημέρα που οι Εβραίοι μπορούσαν να εισέλθουν στη μουσουλμανική συνοικία μέσω της Πύλης της Δαμασκού, αν και Ισραηλινοί Εβραίοι και Παλαιστίνιοι χρησιμοποιούν την πύλη σε καθημερινή βάση.

Οι διαδηλωτές μεταφέρθηκαν με λεωφορεία από όλο το Ισραήλ και από οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε μια τεράστια επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε από τον δήμο της Ιερουσαλήμ και τα κυβερνητικά υπουργεία. Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, συμμετείχε επίσης στην πορεία της Πέμπτης.

Μόλις οι Παλαιστίνιοι έφυγαν από την Παλιά Πόλη, μεγάλο μέρος της έντασης ήταν μεταξύ των διαδηλωτών που υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση και των μελών μιας εβραϊκής ομάδας, Standing Together, η οποία είχε έρθει για να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους κατοίκους από την πολιτική βία. Ο Suf Patishi, διοργανωτής της οργάνωσης Standing Together, δήλωσε ότι ένας αριθμός ρεκόρ 400 εθελοντών εμφανίστηκε φορώντας γιλέκα στο μωβ χρώμα, το σήμα κατατεθέν της οργάνωσης, σε μια μέρα γεμάτη κινδύνους.

«Θέλαμε να καλύψουμε πραγματικά κάθε γωνιά της πόλης για να βεβαιωθούμε ότι θα αποτρέψουμε επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων», είπε. «Ναι, είναι επικίνδυνο για εμάς, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με τον κίνδυνο για τους Παλαιστίνιους που ζουν εδώ».

Ανάμεσα στο προστατευτικό κλοιό των αντιδιαδηλωτών υπήρχαν μερικοί θρησκευόμενοι Εβραίοι. Ένας υπερορθόδοξος άνδρας με μακριά γκρίζα γενειάδα και χρυσό παλτό είπε ότι είχε έρθει από το βόρειο Ισραήλ. «Έχω τρομοκρατηθεί από τη βίαιη συμπεριφορά των ανθρώπων στην κοινότητά μου», είπε ο Νταβίντ. «Είμαι άνθρωπος πίστης, θρησκευόμενος, και το κάνουν αυτό στο όνομά μας, και ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι για να το αντικρούσω. Αυτή είναι μια βεβήλωση του ονόματος του Θεού, οπότε ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί αυτό είναι να κάνουμε το αντίθετο, ένα Kiddush Hashem, έναν αγιασμό του ονόματος του Θεού».

Στο συγκρότημα αλ-Άκσα, γνωστό στους Εβραίους ως Όρος του Ναού, ο Μπεν-Γκβιρ χόρεψε με τους υποστηρικτές του τραγουδώντας «το Όρος του Ναού είναι στα χέρια μας», καθώς άνοιγε μια ισραηλινή σημαία. Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας ηγήθηκε μιας εκστρατείας για να διαβρώσει το 59χρονο status quo, που χρονολογείται από την ισραηλινή κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης, βάσει του οποίου απαγορεύεται στους μη μουσουλμάνους να προσεύχονται στην ιερή περιοχή.

«Θα διατηρήσουμε την Ιερουσαλήμ υπό ισραηλινή κυριαρχία για πάντα» είπε σε ομιλία του πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Μπεν-Γκβιρ έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram έγραψε «59 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ, ύψωσα την ισραηλινή σημαία στο Όρος του Ναού και μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε: Επιστρέψαμε τη διακυβέρνηση στο Όρος του Ναού».

Με πληροφορίες του Guardian