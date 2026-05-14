«Η Eurovision μετατράπηκε σε Genocidevision».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης δηλώνει ότι δεν θα παρακολουθήσει τον τελικό της Eurovision 2026 και καλεί τον κόσμο να πράξει το ίδιο. Και ο λόγος είναι η συμμετοχή του Ισραήλ.

«Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο;», λέει σε βίντεο που ανάρτησε στα social media και συμπληρώνει πως έχει περάσει πολύ ωραία, πολλές φορές, παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία του διαγωνισμού, γιατί «τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ».

Ο λόγος που δεν θα παρακολουθήσει τη Eurovision είναι πως «η γενοκτονία δεν έχει πλάκα», τονίζει ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25. «Η Eurovision, επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους apartheid, μετατράπηκε σε Genocidevision», προσθέτει και καταλήγει με την προτροπή:

«Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο».

{https://x.com/varoufakis_gr/status/2054877987816747293}