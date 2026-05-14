Η εταιρεία MINOANDESIGN ολοκλήρωσε και παρέδωσε στον Δήμο Περιστερίου τέσσερις νέες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες και επεκτείνουν τις ψηφιακές του δυνατότητες στους τομείς της καθημερινής εξυπηρέτησης, της διαφάνειας, του πολιτισμού και της προστασίας των ζώων.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία οι εξής πλατφόρμες:

1) adespota.peristeri.gr – Πλατφόρμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αιτήσεις (στείρωσης, περίθαλψης, υιοθεσίας, αναδοχής, εθελοντή, δήλωσης δεσποζόμενου, δήλωσης απώλειας δεσποζόμενου κ.ά.), με τρόπο απλό, άμεσο και διαφανή, ενισχύοντας την ευζωία και την προστασία των αδέσποτων ζώων της πόλης.

2) opendata.peristeri.gr – Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data)

Νέα κεντρική πύλη που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα του Δήμου, οργανωμένα σε θεματικές κατηγορίες (Αστικός Σχεδιασμός, Γεωχωρικά Δεδομένα, Δημογραφικά, Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία, Στατιστικά, Οικονομία κ.ά.). Με δυνατότητες αναζήτησης, διαδραστικού χάρτη σημείων ενδιαφέροντος και άμεσης λήψης συνόλων δεδομένων, η πλατφόρμα ενισχύει τη διαφάνεια, υποστηρίζει την έρευνα και προωθεί τη συμμετοχικότητα.

3) rantevou.peristeri.gr – Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Ραντεβού & Κρατήσεων

Ολοκληρωμένο σύστημα μέσω του οποίου οι πολίτες κλείνουν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και θέσεις σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Καλύπτει 4 Διευθύνσεις, 10 Υπηρεσίες και 20 γραφεία, με ταυτοποίηση μέσω κωδικών TaxisNet, αυτόματη επιβεβαίωση μέσω email και δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης οποιαδήποτε στιγμή, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και απλοποιώντας την επαφή του πολίτη με τη Δημοτική Αρχή.

4) library.peristeri.gr – Νέα ψηφιακή παρουσία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Σύγχρονος ψηφιακός κόμβος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου, μέσω του οποίου οι πολίτες αναζητούν χιλιάδες τίτλους βιβλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο (διασύνδεση με το σύστημα KOHA) και υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα δανεισμού. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για τη Λέσχη Ανάγνωσης, τη Λέσχη Παραμυθιού, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου, ενισχύοντας τη σχέση του πολίτη με το βιβλίο και τη γνώση.

Τα τέσσερα έργα σχεδιάστηκαν με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια, την ταχύτητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και πρότυπα της Δημόσιας Διοίκησης. Με την παράδοσή τους, ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει πλέον ένα ενιαίο, σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης, ικανό να εξελίσσεται και να επεκτείνεται με νέες υπηρεσίες στο μέλλον.

Ο CEO της MINOANDESIGN, Πέτρος Μπορμπουδάκης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραδίδω, μαζί με την ομάδα μου, τέσσερις νέες ψηφιακές πλατφόρμες στον Δήμο Περιστερίου, σε συνέχεια της στρατηγικής μας επιλογής να επενδύουμε σταθερά στην ψηφιακή αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για έργα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών — από την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τη διαφάνεια μέσω των ανοιχτών δεδομένων, έως την απλοποίηση της πρόσβασης στις δημοτικές υπηρεσίες και την ψηφιακή ενίσχυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θεωρώ ότι η ψηφιακή τεχνολογία, όταν σχεδιάζεται με γνώμονα τον πολίτη, μπορεί πράγματι να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Ευχαριστώ τη Δημοτική Αρχή Περιστερίου για την εμπιστοσύνη με την οποία μας τίμησε, καθώς και την ομάδα της MINOANDESIGN για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και αφοσίωσης που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συνέπεια τους Δήμους και τους Φορείς του Δημοσίου, παραδίδοντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογική αρτιότητα και ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τον πολίτη».

Η MINOANDESIGN θα συνεχίσει να επενδύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προσφέροντας σύγχρονες, ασφαλείς και ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (Smart City) του Δήμου Περιστερίου», η οποία εντάσσεται στο έργο «Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», με πλήρη χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».