Η αυτοκτονία παραμένει μία από τις πιο σκοτεινές και σύνθετες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κυριότερες αιτίες θανάτου εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, με τα στοιχεία να σοκάρουν. Μόνο το 2022 αποτέλεσε την 11η αιτία θανάτου συνολικά, ενώ για παιδιά και νέους ηλικίας 10 έως 34 ετών ήταν από τις δύο πρώτες αιτίες απώλειας ζωής. Στην Ευρώπη μόνο το 2021 σημειώθηκαν 47.346 θάνατοι λόγω αυτοκτονίας, που αντιστοιχούν στο 0,9% όλων των θανάτων που αναφέρθηκαν εκείνο το έτος. Αυτό ισοδυναμεί με μέσο όρο 10,2 θανάτων ανά 100.000 άτομα.

Πίσω από κάθε αριθμό, όμως, κρύβεται ένα τεράστιο επιστημονικό ερώτημα που ακόμη δεν έχει απαντηθεί πλήρως: γιατί κάποιοι άνθρωποι φτάνουν στην αυτοκτονία και άλλοι όχι, ακόμη κι όταν βιώνουν παρόμοιες δυσκολίες;

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι η αυτοκτονία δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα. Δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κατάθλιψη, ούτε μόνο στις κοινωνικές πιέσεις, στη φτώχεια ή στην απομόνωση. Πρόκειται για ένα περίπλοκο πλέγμα βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιρροών που αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους.

Παρότι οι αυτοκτονικές σκέψεις και οι απόπειρες συνδέονται στενά με την τελική πράξη, οι ειδικοί παραδέχονται ότι δεν μπορούν ακόμη να προβλέψουν με ακρίβεια ποιος άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο.

Η βιολογία παίζει σημαντικό ρόλο

Μια νέα μεγάλη ανασκόπηση επιχειρεί να φωτίσει τον γενετικό «χάρτη» της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και να αναδείξει τα γονίδια που πιθανώς αυξάνουν την ευαλωτότητα ενός ατόμου. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η βιολογία ίσως παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Τα πρώτα ισχυρά στοιχεία ήρθαν από μελέτες σε δίδυμα. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όταν ένας μονοζυγωτικός (από το ίδιο ωάριο) δίδυμος αυτοκτονεί, οι πιθανότητες να εμφανίσει αυτοκτονική συμπεριφορά και ο άλλος είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με τους διζυγωτικούς διδύμους. Η διαφορά αυτή θεωρείται ένδειξη γενετικής προδιάθεσης.

Παράλληλα, οικογενειακές μελέτες αποκάλυψαν ότι η αυτοκτονία ως τάση συχνά «συσσωρεύεται» σε συγκεκριμένες οικογένειες, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη ψυχιατρικές διαταραχές όπως η διπολική διαταραχή ή η κατάθλιψη.

Οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι μπορεί να υπάρχει ένας βιολογικός μηχανισμός της αυτοκτονίας που λειτουργεί εν μέρει ανεξάρτητα από τις ψυχικές ασθένειες. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων με σοβαρή κατάθλιψη ή ψύχωση οδηγείται τελικά σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται εδώ και χρόνια τα γονίδια που σχετίζονται με τη σεροτονίνη, τον νευροδιαβιβαστή που συνδέεται με τη διάθεση, την παρορμητικότητα και τη συναισθηματική σταθερότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γονίδια της υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης TPH, τα οποία εμπλέκονται στην παραγωγή σεροτονίνης. Πρόκειται για ένα ένζυμο-«κλειδί» στη βιοσύνθεση των μονοαμινών, καθώς περιορίζει τον ρυθμό σύνθεσης της σεροτονίνης (5-HT) από το αμινοξύ τρυπτοφάνη, ιδιαίτερα τα γονίδια TPH1 και TPH2. Πολλές μελέτες έχουν εντοπίσει συσχετίσεις αυτών των γονιδίων με αυτοκτονική συμπεριφορά, αν και οι μετα-αναλύσεις παρουσιάζουν ανάμικτα αποτελέσματα, υποδηλώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει το γονίδιο του εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα BDNF, που σχετίζεται με την ανάπτυξη και επιβίωση των νευρικών κυττάρων. Ειδικά μια παραλλαγή του, γνωστή ως Val66Met έχει συνδεθεί επανειλημμένα με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας.

«Ένοχη» και η επιγενετική

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της επιγενετικής, δηλαδή των αλλαγών που επηρεάζουν τη λειτουργία των γονιδίων χωρίς να αλλάζουν το ίδιο το DNA. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σε ανθρώπους που αυτοκτόνησαν παρατηρείται αυξημένη μεθυλίωση στο γονίδιο BDNF, κάτι που μειώνει την παραγωγή του και πιθανόν επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου απέναντι στο στρες και το τραύμα.

Το στρες φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της βιολογικής εξίσωσης. Ο άξονας υποθαλάμου–υπόφυσης–επινεφριδίων, το βασικό σύστημα διαχείρισης του στρες στον οργανισμό, εμφανίζει σημαντικές διαταραχές σε άτομα με αυτοκτονική συμπεριφορά. Παιδικά τραύματα, κακοποίηση και πρώιμες δυσμενείς εμπειρίες φαίνεται να ρυθμίζουν διαφορετικά αυτό το σύστημα, επηρεάζοντας ορμόνες όπως η κορτιζόλη και αυξάνοντας την ευαλωτότητα σε ακραίες ψυχικές καταστάσεις.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό εύρημα αφορά τη φλεγμονή. Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι η αυτοκτονία ίσως σχετίζεται και με υπερδραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος. Μεταξύ των φλεγμονωδών γονιδίων που μελετήθηκαν στην αυτοκτονία, συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί στον παράγοντας νέκρωσης όγκων α (α-TNF) και οι ιντερλευκίνες IL-6 και IL-1B έχουν εντοπιστεί στο αίμα, στον εγκέφαλο και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ανθρώπων με αυτοκτονική συμπεριφορά. Συγκεκριμένες γενετικές παραλλαγές αυτών των φλεγμονωδών μορίων φαίνεται να αυξάνουν την προδιάθεση για αυτοκτονία, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη και τον ρόλο μικρομορίων RNA που επηρεάζουν την έκφραση αυτών των γονιδίων.

Δεν υπάρχει «γονίδιο αυτοκτονίας»

Παρά τα σημαντικά βήματα, οι επιστήμονες παραδέχονται ότι η έρευνα για τη βιολογική βάση της αυτοκτονίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Τα αποτελέσματα πολλών γενετικών μελετών δεν επαναλαμβάνονται εύκολα, ενώ η τεράστια πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει «γονίδιο της αυτοκτονίας». Αντίθετα, πρόκειται για έναν συνδυασμό δεκάδων ή και εκατοντάδων γενετικών επιρροών που αλληλεπιδρούν με τραυματικές εμπειρίες, κοινωνικές συνθήκες, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οικονομικές δυσκολίες, μοναξιά, πρόσβαση σε όπλα και ψυχικές διαταραχές.

Η επόμενη μεγάλη ελπίδα της επιστήμης βρίσκεται στην τεχνητή νοημοσύνη, στα πολυγονιδιακά μοντέλα πρόβλεψης και στη μελέτη «οργανοειδών εγκεφάλου», δηλαδή μικροσκοπικών εργαστηριακών μοντέλων που δημιουργούνται από κύτταρα ασθενών και επιτρέπουν στους ερευνητές να παρακολουθήσουν πώς λειτουργούν τα νευρικά δίκτυα σε ανθρώπους με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας.

Οι επιστήμονες συμφωνούν στο ότι η αυτοκτονία δεν είναι απλώς μια «αδύναμη στιγμή» ούτε ένα αποκλειστικά ψυχολογικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά περίπλοκης σύγκρουσης ανάμεσα στη βιολογία, το περιβάλλον και τις εμπειρίες ζωής. Και όσο περισσότερο κατανοούμε αυτόν τον μηχανισμό, τόσο πιο κοντά ίσως βρισκόμαστε στην έγκαιρη πρόληψη και στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.