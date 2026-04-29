Το πτώμα του 44χρονου είχε εντοπιστεί σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά της Καλαμάτα.``

Σε αυτοχειρία αποδίδεται ο θάνατος του 44χρονου στην Καλαμάτα, έπειτα από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης το μεσημέρι της Τετάρτης (29/04).

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής ανατρέπουν τις αρχικές εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ περί εγκληματικής ενέργειας, καθώς η σορός του 44χρονου είχε βρεθεί μέσα σε στάβλο και έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα, ωστόσο στο σημείο δεν βρέθηκε όπλο.

Συμπληρωματικά με τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής «έρχεται» και η κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου του 44χρονου, το οποίο ανέφερε στις αρχές ότι ο αποθανών είχε δηλώσει αρκετές φορές στο παρελθόν πως σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το «μυστήριο» με το όπλο

Η καραμπίνα με την οποία ο 44χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του βρέθηκε κρυμμένη σε κοντινή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε το πτώμα. Σύμφωνα με το messinialive.gr, η κόρη του ιδιοκτήτη του στάβλου και ο σύντροφός της κατέθεσαν ότι όταν βρήκαν νεκρό τον 44χρονο τρομοκρατήθηκαν και έκρυψαν το όπλο προκειμένου να αποφύγουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Το όπλο ανήκει τυπικά στον ιδιοκτήτη του στάβλου, ο οποίος είναι 90 ετών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.