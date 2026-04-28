Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ στην Καλαμάτα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (28/04) στις Αρχές της Καλαμάτας, όταν το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το άψυχο σώμα ανήκει σε άνδρα 42 ετών, ενώ μάλιστα φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Ο άτυχος άνδρας πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φιλοξενούταν σε σπίτι ομοεθνή του, ο οποίος τον εντόπισε και ενημέρωσε την αστυνομία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υπάλληλο του στάβλου, ο οποίος νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί με τον ιδιοκτήτη. Στον τόπο του εγκλήματος αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα στον χώρο ενώ ταυτόχρονα κατάθεση δίνει το άτομο που εντόπισε το πτώμα.