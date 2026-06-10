Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Σαρωνικού.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 74χρονος από την παραλία της Βούλας το απόγευμα της Τετάρτης (10/06), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής και Τοξολογικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.