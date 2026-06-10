Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 74χρονος από την παραλία της Βούλας το απόγευμα της Τετάρτης (10/06), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής και Τοξολογικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.