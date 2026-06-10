Η 32χρονη είχε μεταβεί στο ΑΤ Ωρωπού αρκετές φορές κατά το παρελθόν αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.

Στη σύλληψη ενός 32χρονο προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Ωρωπό, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του, ενώ φέρεται επίσης να βιντεοσκοπούσε και να αναρτούσε στο διαδίκτυο τις αποτρόπαιες πράξεις του.

Όπως μεταδίδει ο ALPHA, η γυναίκα κατήγγειλε την κακοποίηση που υπέστη την Τρίτη (09/06) μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα από τον σύζυγό της.

Επιπλέον, η ίδια είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγο αργότερα πήγε στο ΑΤ για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj5hpqdw3cxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τον κατήγγειλε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αναζήτησαν το κινητό του και σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνος το είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα, όπως μαρτύρησε ο γιος του ζευγαριού.

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Ο λόγος που οι αστυνομικοί αναζήτησαν το κινητό του, είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αρχές αναζητούν αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του.