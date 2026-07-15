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Η σορός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί.

Σε 50χρονη γυναίκα, κάτοικο Κορίνθου ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου να επιπλέει στα νερά του καναλιού του Ισθμού της Κορίνθου.

Η σορός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που προχώρησαν στην ανάσυρσή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.

Παράλληλα, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πηγή: korinthostv.gr